Как всегда правильно варить любую кашу: сохраните эту таблицу

Овсянка

Доведите воду до кипения, закиньте овсянку (1 стакан на 2 стакана воды) и время от времени помешивайте. Готовить нужно 10 минут. После этого можно добавлять молоко, масло или другие ингредиенты.

Промывать овсянку не нужно.

Перловка

Перловую крупу нужно тщательно промыть холодной водой до полной ее прозрачности. Залить чистой водой и оставить крупу в воде хотя бы на полчаса. Затем слить с крупы воду, залить чистой в соотношении 1 к 3. Посолить и положить варить на 15 минут.

Или варить без предварительного замачивания: тогда надо на 1 стакан крупы 4 стакана воды и варить 45 минут.

Пшенная крупа

Пшено нужно несколько раз хорошо промыть водой, в последний раз обдать кипятком. Вскипятить воду в кастрюле с толстым дном. Всыпать крупу, посолить, довести до кипения и варить на слабом огне около 25 минут.

Пропорции: на 1 стакан крупы 3 стакана жидкости.

Рис

Хорошо промойте крупу, вскипятите и подсолите воду, заложите крупу из расчета 1 стакан риса на 2 стакана воды.

Кашу нужно варить на среднем огне при слабом кипении, изредка помешивая. Варить нужно 20 минут. Также можно снять раньше (как только рис разбухнет) и оставить в теплом месте на 30 минут.

Манная каша

На 1 столовую ложку крупы нужно 1 стакан жидкости. Варят манку в течение пяти минут.

Конечно, манную крупу не нужно мыть. Чтобы в манке не было комочков, засыпать в молоко или воду ее нужно очень маленькими порциями и сразу же размешивать.

Гречка

Промойте крупу под проточной водой несколько раз. На 1 стакан крупы нужно 2 стакана жидкости. Варят гречневую крупу в течение 15 минут в подсоленной воде.

Можно также засыпать крупу в воду, довести до кипения, выключить и оставить под крышкой набухать в течение 30 минут. Каша получится более рассыпчатой.

Смотрите также самую простую таблицу, как готовить крупу: