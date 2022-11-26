Как завести двигатель машины, если сел аккумулятор: помощь водителям

"Прикурить"

Проволоки с зажимами имеет с собой, наверное, каждый опытный водитель. Если у вас их еще нет, обязательно приобретите в ближайшем автомагазине.

Процесс "прикуривания" несложен. В этом деле самое главное правильно подсоединить "плюс" к "плюсу", а "минус" к "минусу" и не запереть "крокодилы" между собой.

Еще одним не менее важным нюансом является качество самих проводов. Они должны быть с толстой медной жилой, и чтобы медь была надежно соединена с зажимами.

Бустер или павербанк для машины

Это новый современный гаджет, который автомобилисты быстро полюбили и освоили. Он поможет если аккумулятор скоро разрядится, а не "нулевой". Оптимальный заряд - это 8-9 вольт.

Обратите внимание, что чаще всего такой бустер дает не более одной-двух полноценных попыток запуска двигателя.

Бустер для машины (фото: auto.24tv.ua)

Толкатель

Старый дедовский метод, когда два-три человека толкают авто, а водитель плавно отпускает сцепление на третьей передаче.

Способ хоть и распространён, но не универсален, потому что годится только для машин с механической коробкой передач. А еще он может вредить тем, кто на дизеле: тогда сцепление надо пускать особенно плавно.

Буксировкой

Еще один метод, известный даже не только водителям, когда за трос цепляют два автомобиля. Трос должен быть прочным, передача - третьей, и отпускать сцепление надо плавно и вовремя, когда машина на нейтрале достигнет скорости 15-20 км/ч.

За колесо

Одно из передних колес нужно задеть домкратом, и включив вторую-третью передачу, резко проворачивать его по ходу движения машины. Честно говоря, сразу у вас вряд ли получится, но не оставляйте попыток.

В перерывах между попытками не забывайте выключать зажигание, чтобы батарея не тратила свои скудные остатки энергии на разогрев катушки.

Как завести машину через колесо (фото: auto.24tv.ua)

Полезные советы

Перед использованием одного из способов выключите все потребители электроэнергии в машине. А также загляните под капот, чтобы убедиться в отсутствии имеющихся причин проблемы.

Пытаясь запустить, помните о правилах безопасности. При запуске из буксира не забывайте о малоэффективности тормоза и руля без усилителей. Разворачивая колесо руками, наденьте перчатки и уберите все свободные части одежды.

Если вы знаете, что ваш аккумулятор уже не первой свежести, потренируйтесь заранее использовать один из вышеописанных способов. Такой навык поможет вам быстро сориентироваться в непредсказуемой ситуации.