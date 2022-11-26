Как завести двигатель машины, если сел аккумулятор: помощь водителям

Может случиться так, что вы едете за городом и вдруг аккумулятор автомобиля садится. Это распространенная ситуация, ведь в современных машинах батарея является самым слабым местом.
Однако выход всегда есть.
Как завести автомобиль, когда аккумулятор полностью сел - читайте ниже в Styler.
Проволоки с зажимами имеет с собой, наверное, каждый опытный водитель. Если у вас их еще нет, обязательно приобретите в ближайшем автомагазине.
Процесс "прикуривания" несложен. В этом деле самое главное правильно подсоединить "плюс" к "плюсу", а "минус" к "минусу" и не запереть "крокодилы" между собой.
Еще одним не менее важным нюансом является качество самих проводов. Они должны быть с толстой медной жилой, и чтобы медь была надежно соединена с зажимами.
Это новый современный гаджет, который автомобилисты быстро полюбили и освоили. Он поможет если аккумулятор скоро разрядится, а не "нулевой". Оптимальный заряд - это 8-9 вольт.
Обратите внимание, что чаще всего такой бустер дает не более одной-двух полноценных попыток запуска двигателя.
Бустер для машины (фото: auto.24tv.ua)
Старый дедовский метод, когда два-три человека толкают авто, а водитель плавно отпускает сцепление на третьей передаче.
Способ хоть и распространён, но не универсален, потому что годится только для машин с механической коробкой передач. А еще он может вредить тем, кто на дизеле: тогда сцепление надо пускать особенно плавно.
Еще один метод, известный даже не только водителям, когда за трос цепляют два автомобиля. Трос должен быть прочным, передача - третьей, и отпускать сцепление надо плавно и вовремя, когда машина на нейтрале достигнет скорости 15-20 км/ч.
Одно из передних колес нужно задеть домкратом, и включив вторую-третью передачу, резко проворачивать его по ходу движения машины. Честно говоря, сразу у вас вряд ли получится, но не оставляйте попыток.
В перерывах между попытками не забывайте выключать зажигание, чтобы батарея не тратила свои скудные остатки энергии на разогрев катушки.
Как завести машину через колесо (фото: auto.24tv.ua)
Перед использованием одного из способов выключите все потребители электроэнергии в машине. А также загляните под капот, чтобы убедиться в отсутствии имеющихся причин проблемы.
Пытаясь запустить, помните о правилах безопасности. При запуске из буксира не забывайте о малоэффективности тормоза и руля без усилителей. Разворачивая колесо руками, наденьте перчатки и уберите все свободные части одежды.
Если вы знаете, что ваш аккумулятор уже не первой свежести, потренируйтесь заранее использовать один из вышеописанных способов. Такой навык поможет вам быстро сориентироваться в непредсказуемой ситуации.
Зимой нужно быть готовыми к чему-либо, поэтому смотрите, что нужно иметь в машине каждому водителю.
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