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Как зарядить телефон от автомобильного аккумулятора: пошаговая инструкция

Делаем импровизированную зарядку для телефона в машине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Перебои электроснабжения заставляют нас придумывать новые способы решения бытовых проблем. Представьте ситуацию: вы не успели зарядить телефон до отключения света. Что делать?

Оптимальным вариантом может стать аккумулятор вашего автомобиля!

Как зарядить телефон от автоаккумулятора и можно ли вообще это делать - читайте ниже в нашем материале.

Можно ли заряжать телефон от АКБ?

Да, можно, но для этого с машиной нужно совершить некоторые несложные манипуляции.

Учтите, что злоупотребление зарядкой телефона от таких самодельных приборов может сократить срок работы гаджета. Кроме того, телефон может быть поврежден током, поэтому используйте зарядное устройство только в крайнем случае.

Как сделать аккумулятор зарядным устройством?

Для зарядки от аккумулятора потребуется снизить напряжение батареи до пяти вольт. Это то напряжение, которое нужно обычному телефону. В аккумуляторе это напряжение составляет 12 вольт.

Элементы, которые вам понадобятся:

  • две автомобильные лампочки
  • один метр электрической проволоки
  • скотч, пластырь или изоляционная лента

Из этих компонентов нужно соорудить простую электросхему, в которой главными элементами будут две последовательно-параллельно соединенные лампочки. Они снизят напряжение на штекере для телефона с 12 вольт до 5-5,5 вольт.

У вас могут возникнуть трудности с подключением проводов к центральному контакту ламп. Для прижатия проволоки к контакту используйте изоляционную ленту или любое другое эластичное.

Во время работы вашей импровизированной зарядки, чтобы провода не соскочили с ламп и не замкнулись между собой. Не перепутайте полярность на разрезанном зарядном кабеле телефона. Красный - это "плюс", черный - "минус". Ошибка может вывести из строя смартфон или батарею.

Раньше мы рассказывали, как сделать аккумулятор для роутера, чтобы быть с интернетом во время отключений.

Читайте также, какие мобильные приложения дополнительно разряжают телефон.

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