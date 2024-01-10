Как сейчас выглядят главные герои приключенческой истории "Пираты Карибского моря" (фото)

"Пираты Карибского моря" - это один из самых популярных приключенческих фильмов, благодаря актерскому составу и острому сюжету пленил сердца миллионов зрителей.
РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как изменились главные герои приключенческой истории.
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.
Голливудский секс-символ нескольких поколений Джонни Депп исполнил главную роль Джека Воробья. Его персонаж смелый, хитрый, вычурный и эксцентричный. Кто его боится, кто уважает, кто любит, а кто держится близко, но откровенно ненавидит.
Депп с самых юных лет был настоящим красавцем, карие глаза с пронзительным взглядом, естественная харизма, манеры и талант – все это сочетает в себе актер, в которого влюблены миллионы женщин и девушек во всем мире.
Сейчас Джонни 60 и он до сих пор доказывает, что для того, чтобы тебя обожали несмотря на все за твой талант и красоту, возраст не играет никакой роли. После громкого скандала и грязных обвинений бывшей жены Депп снова вернулся в киноиндустрию.
Джонни Депп (фото: Кинориум)
Джонни Депп (фото: instagram.com/johnnydepp)
Еще один невероятный кареглазый красавец и секс-символ Орландо Блум. Он воплотил роль Уильяма Тернера, постоянно соревновавшегося с Джеком за внимание своей любимой девушки.
Карьера Орландо развивалась очень быстро, он часто исполнял главные роли и продолжает делать это сейчас. Также Блум часто участвует в кампейнах для мировых брендов.
Сейчас Блуму 46 лет и он мужчина в самом расцвете сил. Его внешность до сих пор пленяет сердца женщин. Также невозможно умолчать о помощи Орландо Украине и его визитах в нашу страну.
Орландо Блум (фото: Кинориум)
Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)
Красавица Кира Найтли на момент съемок была юной 18-летней актрисой, сыгравшей главную женскую роль Элизабет Сванн, похищенной капитаном Джеком Воробьем и впоследствии ставшей на тот же путь, что и он.
Кинокарьера Найтли достаточно успешна, к тому же она часто становится лицом мировых брендов и очаровывает своей красотой мир.
Сейчас Кире 38 лет, но глядя на нее эту цифру невозможно произнести, поскольку женщина выглядит роскошно, как девушка.
Кира Найтли (фото: Кинориум)
Кира Найтли (фото: instagram.com/holliwood_news)
Актер исполнил роль капитана Гектора Барбосса, который в первой части противостоял Джеку Воробью и показался зрителям достаточно суровым.
Его кинокарьера была достаточно успешной и к "Пиратам Карибского моря", однако после этой истории он стал более популярен.
Сейчас Джеффери 72 года и следует сказать, что он выглядит достаточно бодрым и гораздо добрее, чем в роли Барабосса.
Джеффри Раш (фото: Кинориум)
Раньше мы рассказывали о том, как сейчас смотрятся актеры семейного фильма "Двое: Я и моя тень".
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