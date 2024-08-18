Как сейчас выглядит Омар Си - звезда фильма "1+1" и сериала "Люпен" (фото)

Карьера Омара Си

Уроженец французского города Трапп является четвертым из восьми детей в семье. Его отец - уроженец Сенагала, мать - родом из Мавритании. Оба происходят из народности фульбе, проживающей на территории Западной Африки.

Свою карьеру Си начинал с работы на радио. Позже он перешел работать на "Canal+", где участвовал в передаче Джамеля Деббуза "Le Cinéma de Jamel", после чего последовало его собственное шоу под названием "Le Visiophone".

Си начинал карьеру с работы на радио и ТВ (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Начиная с 1996 года, свои юмористические выступления Омар стал совмещать с ролями в кино. Он играл преимущественно в комедиях и мелодрамах, рассчитанных на широкого зрителя. Например, "Полный привод", "Крутые перцы", "Мы - легенды" и другие.

Мировую известность француз получил после съемок в фильме "1+1", о котором уже упоминалось выше. Лента от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано получила высокую популярность в мире и сделала исполнителей главных ролей настоящими любимцами публики.

Кадры из фильма "1+1"

"1+1" - самая кассовая лента за всю историю французского кино. На этом фоне французские зрители выбрали Омара третьим по популярности человеком после императора Наполеона и футболиста Зинедина Зидана.

За роль в ленте Си также получил ряд престижных наград, в числе которых "Сезар" за лучшую мужскую роль, а также номинация на "Спутник".

Позже Омар снялся в сериале "Люпен" от Netflix, после чего популярность вернулась к нему с новой волной.

Личная жизнь

В июле 2007 года звезда узаконил отношения со своей избранницей Элен, с которой до этого был вместе 10 лет. Пара воспитывает четырех детей.

Актер со своей избранницей Элен (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Соцсети Омара

За страницей знаменитости в Instagram следят более 3 млн пользователей. В публикациях актер делится рабочими моментами, публикует фото из различных мероприятий, а также обложек или рекламных кампаний, в которых учавствует.

Актеру 46 лет (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Еще он демонстрирует во время выходов в свет стильные аутфиты и не боится экспериментировать со стилями. На различных мероприятиях мужчину часто сопровождает его возлюбленная, фото с которой он тоже выкладывает на своей странице.

Пара воспитывает 4 детей (Фото: instagram.com/omarsyofficial)