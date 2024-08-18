Как сейчас выглядит Омар Си - звезда фильма "1+1" и сериала "Люпен" (фото)

В ноябре 2011 года состоялась премьера французского фильма "1+1. Неприкосновенные", где главные роли сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си.
Что известно о жизни последнего и как сейчас выглядит, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Уроженец французского города Трапп является четвертым из восьми детей в семье. Его отец - уроженец Сенагала, мать - родом из Мавритании. Оба происходят из народности фульбе, проживающей на территории Западной Африки.
Свою карьеру Си начинал с работы на радио. Позже он перешел работать на "Canal+", где участвовал в передаче Джамеля Деббуза "Le Cinéma de Jamel", после чего последовало его собственное шоу под названием "Le Visiophone".
Начиная с 1996 года, свои юмористические выступления Омар стал совмещать с ролями в кино. Он играл преимущественно в комедиях и мелодрамах, рассчитанных на широкого зрителя. Например, "Полный привод", "Крутые перцы", "Мы - легенды" и другие.
Мировую известность француз получил после съемок в фильме "1+1", о котором уже упоминалось выше. Лента от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано получила высокую популярность в мире и сделала исполнителей главных ролей настоящими любимцами публики.
"1+1" - самая кассовая лента за всю историю французского кино. На этом фоне французские зрители выбрали Омара третьим по популярности человеком после императора Наполеона и футболиста Зинедина Зидана.
За роль в ленте Си также получил ряд престижных наград, в числе которых "Сезар" за лучшую мужскую роль, а также номинация на "Спутник".
Позже Омар снялся в сериале "Люпен" от Netflix, после чего популярность вернулась к нему с новой волной.
В июле 2007 года звезда узаконил отношения со своей избранницей Элен, с которой до этого был вместе 10 лет. Пара воспитывает четырех детей.
За страницей знаменитости в Instagram следят более 3 млн пользователей. В публикациях актер делится рабочими моментами, публикует фото из различных мероприятий, а также обложек или рекламных кампаний, в которых учавствует.
Еще он демонстрирует во время выходов в свет стильные аутфиты и не боится экспериментировать со стилями. На различных мероприятиях мужчину часто сопровождает его возлюбленная, фото с которой он тоже выкладывает на своей странице.
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Для написания метариала были использованы источники: Instagram Омара Си и информация о нем со страницы Wikipedia.