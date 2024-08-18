RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сейчас выглядит Омар Си - звезда фильма "1+1" и сериала "Люпен" (фото)

Омар Си (Фото: instagram.com/omarsyofficial)
Автор: Любовь Блажко

В ноябре 2011 года состоялась премьера французского фильма "1+1. Неприкосновенные", где главные роли сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си.

Что известно о жизни последнего и как сейчас выглядит, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Омара Си

Уроженец французского города Трапп является четвертым из восьми детей в семье. Его отец - уроженец Сенагала, мать - родом из Мавритании. Оба происходят из народности фульбе, проживающей на территории Западной Африки.

Свою карьеру Си начинал с работы на радио. Позже он перешел работать на "Canal+", где участвовал в передаче Джамеля Деббуза "Le Cinéma de Jamel", после чего последовало его собственное шоу под названием "Le Visiophone".

Си начинал карьеру с работы на радио и ТВ (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Начиная с 1996 года, свои юмористические выступления Омар стал совмещать с ролями в кино. Он играл преимущественно в комедиях и мелодрамах, рассчитанных на широкого зрителя. Например, "Полный привод", "Крутые перцы", "Мы - легенды" и другие.

Мировую известность француз получил после съемок в фильме "1+1", о котором уже упоминалось выше. Лента от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано получила высокую популярность в мире и сделала исполнителей главных ролей настоящими любимцами публики.

Кадры из фильма "1+1"

"1+1" - самая кассовая лента за всю историю французского кино. На этом фоне французские зрители выбрали Омара третьим по популярности человеком после императора Наполеона и футболиста Зинедина Зидана.

За роль в ленте Си также получил ряд престижных наград, в числе которых "Сезар" за лучшую мужскую роль, а также номинация на "Спутник".

 

Позже Омар снялся в сериале "Люпен" от Netflix, после чего популярность вернулась к нему с новой волной. 

 

Личная жизнь

В июле 2007 года звезда узаконил отношения со своей избранницей Элен, с которой до этого был вместе 10 лет. Пара воспитывает четырех детей.

Актер со своей избранницей Элен (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Соцсети Омара

За страницей знаменитости в Instagram следят более 3 млн пользователей. В публикациях актер делится рабочими моментами, публикует фото из различных мероприятий, а также обложек или рекламных кампаний, в которых учавствует. 

Актеру 46 лет (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Еще он демонстрирует во время выходов в свет стильные аутфиты и не боится экспериментировать со стилями. На различных мероприятиях мужчину часто сопровождает его возлюбленная, фото с которой он тоже выкладывает на своей странице.

Пара воспитывает 4 детей (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Также посмотрите, как сейчас выглядит актриса Кэмерон Диас, которая в 51 раз стала мамой.

А еще мы рассказывали, как сейчас выглядит главная героиня фильма "Кудряшка Сью", ставшая знаменитой в 10 лет.

Для написания метариала были использованы источники: Instagram Омара Си и информация о нем со страницы Wikipedia.

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаАктеры