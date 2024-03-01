Как записать телефонный разговор на смартфонах iPhone и Android: полезные программы

Как записать разговор на Android‑смартфон

Перечисленные ниже программы позволяют записывать звонки автоматически или вручную, причём без подключения к интернету. Вам нужно только настроить одно из таких приложений и периодически чистить его от старых сохранённых разговоров.

Cube Call Recorder ACR

Помимо стандартных мобильных звонков, данное приложение способно регистрировать аудио-беседы почти во всех приложениях для интернет-звонков, таких как Skype, Zoom, Telegram, WhatsApp и Viber. Однако не все смартфоны поддерживают эту функцию.

Если приложение не работает на вашем устройстве или при воспроизведении записи вы слышите только свой голос, попробуйте изменить источник звука в настройках или воспользуйтесь автоматическим режимом громкой связи.

Cube Call Recorder ACR по умолчанию записывает все разговоры, но вы можете добавить выбранные номера в исключения, чтобы они не попадали в запись. Приложение бесплатно, однако содержит рекламу. Приобретение платной версии позволяет убрать рекламу и разблокировать премиум-функции, такие как установка ПИН-кода для доступа к записям и создание резервных копий в облаке.

С учетом изменений в политике разработчиков Google Play, приложения на Android больше не могут прямо записывать звонки. Для корректной работы Cube Call Recorder необходимо использовать дополнительную программу Cube Call Helper с официального сайта.

Нажмите на кнопку "Download for Android" и выберите нужную опцию из списка. Просто следуйте инструкциям в процессе установки и предоставьте доступ к запрашиваемым настройкам. После этого вы сможете сохранять записи без проблем.

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Запись Звонков Разговоров

С использованием данного приложения можно автоматически записывать разговоры с определенными контактами, номерами неизвестных абонентов или сохранять абсолютно все разговоры, в зависимости от установленных фильтров.

В соответствии с обновленными правилами Google Play, приложение уже не в состоянии автоматически определить вызывающего абонента. Теперь такие данные необходимо вводить вручную через меню "Установить вызывающего абонента".

Приложение предоставляет возможность блокировки хранилища записей с использованием ПИН-кода, синхронизации с облачными дисками и настройки качества звука.

Однако стоит отметить, что программа не всегда демонстрирует стабильную работу, и у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с сохранением звонков. Перед использованием следует провести тестирование функционала приложения на вашем устройстве.

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Встроенные возможности

На устройствах, работающих под управлением Android 9 и более поздними версиями операционной системы возможно проводить запись звонков с использованием встроенного приложения "Телефон". Однако данная функция не доступна на всех моделях устройств и может быть ограничена в определенных странах.

На данный момент автоматическая запись звонков с незнакомыми или указанными номерами поддерживается только в Индии. В остальных случаях необходимо вручную инициировать сохранение аудиозаписи, используя соответствующую кнопку. Перед началом разговора система предупреждает участников о том, что разговор будет записан.

Для проверки параметров, откройте стандартное приложение "Телефон", затем в правом верхнем углу выберите "Еще" (три точки) и перейдите в "Настройки" и "Запись звонков". В этом разделе вы можете удалить накопившиеся аудиозаписи и настроить автоматический интервал для их удаления.

Также можно сохранить разговор с использованием функции записи экрана. Для этого активируйте запись экрана перед звонком, указав мультимедийные источники и микрофон. Во время разговора переключитесь на громкую связь, и в результате получите видеофайл с аудиозаписью разговора.

Как записать разговор на iPhone

Из‑за ограничений iOS записывать телефонные беседы на iPhone сложнее, но рабочие способы все-таки есть.

Через мобильное приложение

В магазине приложений App Store доступны программы, предназначенные для записи телефонных разговоров с использованием уловок, таких как использование конференц-связи. Принцип работы следующий: вы добавляете в беседу с нужным собеседником бота, который тихо записывает разговор и отправляет вам аудиофайл через интернет.

Одним из таких приложений является TapeACall Lite. Оно предоставляет бесплатный недельный пробный период, после которого ежемесячно с вашей карты будет списываться указанная в приложении сумма. В случае, если вы протестируете приложение, но затем решите отказаться от него, не забудьте отменить подписку.

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Как записать разговор на любом смартфоне

Один из самых очевидных методов - использовать диктофон для записи звонков. Как правило, приложения для записи звука через микрофон автоматически отключаются при начале телефонного разговора.

Однако всегда можно прибегнуть к другому устройству с поддержкой записи или использовать обычный диктофон, который вы можете приблизить к вашему смартфону. Чтобы улучшить качество записи, рекомендуется использовать громкую связь.

На всех устройствах iPhone предустановлено приложение для записи звука (Диктофон). Если на вашем Android-смартфоне подобной программы нет, можно установить, например, Smart Voice Recorder или Hi-Q MP3 Voice Recorder.

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