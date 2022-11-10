Как экономить на покупках в супермаркете: обратите внимание на эти советы

Покупайте только то, за чем вы пришли

Приучите себя покупать ежедневно только те продукты, которые вам необходимы. Вся структура супермаркетов построена на том, чтобы покупатель выходил с большим чеком, чем планировал.

Если вам нужен только хлеб и молоко, то старайтесь купить эти продукты в небольших магазинчиках, где нет больших и доступных полок с огромным количеством товаров.

А при походе в супермаркет старайтесь купить только то, что вам нужно и не заходите "посмотреть" в другие отделы.

Крупные запасы делайте раз в месяц

Основные закупы на месяц старайтесь делать раз или два раза в месяц и желательно - в оптовых супермаркетах. Еженедельные походы по супермаркету заканчиваются полными тележками продуктов и вещей, часть из которых вам на самом деле не нужна.

Перед крупными закупками обязательно сделайте ревизию в доме, чтобы точно знать, какие именно крупы или консервы вам нужны. Сделайте расчет, сколько и каких продуктов вам действительно нужно на месяц. А в течение месяца докупайте только необходимое.

Составляйте списки

Этот старый способ является самым надежным, хотя и он не всегда срабатывает. Покупка продуктов по заранее составленному списку сэкономит вам средства, время и так вы сможете точно рассчитать объемы продуктов.

Берите всегда ограниченную сумму

Попробуйте рассчитать точное количество денег, которое вы можете потратить на продукты в месяц, в неделю и даже в день.

Когда отправляетесь на крупные закупы с составленным списком, ограничьте себя по сумме - посчитайте заранее, сколько вам нужно и округлите.

Используйте скидки

В крупных супермаркетах и даже небольших продуктовых магазинах почти всегда есть скидки на разные товары. Используйте приложения на телефоне или рекламные брошюры этих магазинов, сделайте подписку - так вы всегда будете видеть скидки и акции.

Но при покупке товаров по акции нужно помнить два нюанса. Во-первых, всегда проверяйте срок годности таких товаров, производителя и даже состав. Некоторые товары специально продают по сниженным ценам, чтобы их быстрее раскупили.

А второе - прежде, чем совершить покупку, подумайте, действительно ли вам нужно 4 кг гречки или 5 пачек макарон. Если эти товары по акции в вашей семье едят мало или вообще не сильно любят, то не стоит ими забивать шкаф.

Всегда следите за сроком годности

Перед покупкой быстро портящихся товаров, обращайте внимание на срок годности. Это поможет вам понять, успеете ли вы их съесть до этого срока. Не покупайте сметану или йогурт по сниженной цене, если у вас дома уже есть такие в холодильнике.

Покупайте то, что вы едите

Чтобы облегчить нагрузку на бюджет, эксперты рекомендуют составлять приблизительное меню на наделю или две. Это поможет вам купить ровно то, что вы точно съедите.

Если с меню в вашей семье не складывается, то уделите пару часов для анализа своих покупок продуктов. Определите, что вы съедаете всегда, какие блюда любят ваши дети, какие продукты вы покупаете чаще других. И выпишите их на листок.

Также отметьте те, которые у вас "застревают" дома или попадают в мусорное ведро - для них тоже составьте список и попробуйте в течение месяца их не покупать совсем.

Придумайте безотходную готовку и замену дорогих продуктов

Полностью отказываться от мяса или рыбы будет сложно, но вы вполне можете готовить такие блюда не 3-4 раза в неделю, а 1-2 раза. Остальное меню может быть с более бюджетными продуктами - бобовые, курятина, дешевые виды рыбы, фарш, соя.

Освойте заморозку продуктов, в том числе и готовых блюд. Например, вы сделали большую кастрюлю плова. Можно часть съесть сразу, а часть заморозить порционно - на потом.

Используйте приготовленные продукты для новых блюд - сваренный гарнир станет отличной запеканкой или пойдет в оригинальные битки (или котлетки). В первом случае можно добавить яйца и молоко, во втором - лук, немного муки, кефир и яйцо.