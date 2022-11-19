Как не замерзнуть при отсутствии тепла и света: держите список способов, которые помогут согреться

Подготовьте свой дом грамотно

Сохранить тепло и быстро нагреть помещение, если температура начала опускаться, помогут несложные способы утепления своего жилья.

1. Деревянные окна нужно заклеить уплотнителем, а также закрыть теплосберегающей пленкой. Подойдет даже пленка для упаковки - ваша цель закрыть все щели и не допустить попадания холодного воздуха в дом.

2. Окна можно завесить плотными шторами или даже старыми пледами, тканью или одеялами. При этом следите, чтобы батареи не были закрыты.

3. Утеплить пол можно с помощью ковра, коврового покрытия или специальных напольных пазлов в виде покрытия.

4. С домашних батарей снимите все декоративные панели и отодвиньте от них мебель. Это позволит им отдавать тепло даже при невысокой температуре.

5. Проверьте входные двери - чтобы не было щелей.

6. Утеплите балкон, если он есть.

7. На стены повесьте ковры - это тоже добавит тепла в помещении. Чем больше текстиля - тем лучше тепло будет держаться в доме.

8. Если у вас небольшой дом на несколько квартир, то стоит проверить окна в подъезде и входные двери в подъезд - через щели будет уходить тепло из всех квартир.

Как согреться в квартире

Дома постарайтесь одеваться многослойно и использовать теплые ткани - хлопок, флис, шерсть. Можно надевать специальное термобелье, сверху теплую пижаму, теплые носки и теплые тапочки.

В дневное время постарайтесь больше двигаться - это позволяет согреться. Под руками держите термос с горячим напитком - достаточно несколько глотков, чтобы организм согрелся.

Для обогрева спального места используйте проверенные "бабушкины" рецепты - налейте горячую воду в бутылки, заверните в полотенца и положите в кровать.

Принцип многослойности используйте и по ночам - теплая пижама, теплые носки, теплое одеяло и по необходимости сверху один или два пледа. Это позволит выспаться в тепле.

Опытные путешественники рекомендуют создавать в большом жилье зоны тепла. Это небольшая комната, где собирается вся семья и где можно установить различные портативные лампы, обогреватели.

Можно поставить даже небольшую туристическую палатку, использовать спальники - это позволит вам не замерзнуть.

Кстати, систему ограниченного нагревания одной комнаты используют во многих странах мира, где нет центрального отопления. Обычно центром тепла становится одна комната и всю жизнь люди строят вокруг источника тепла.

Какие продукты помогают согреться

Питание имеет в такие дни особенное значение, так как определенная пища помогает согреть организм и не дает ему снова замерзнуть.

В первую очередь эксперты рекомендуют горячие первые блюда на мясном бульоне. Сытный суп с овощами можно есть даже на ночь - он даст возможность заснуть в тепле.

Главным терморегулятором в организме служит щитовидная железа. Она производит гормон тироксин, который участвует в регуляции теплообмена, повышает интенсивность обмена веществ и помогает выделять тепло.

Для тренировки щитовидной железы нужно есть чащ грецкие орехи, овсянку, имбирь, морские водоросли и морепродукты.

В холода также важно есть каши и добавлять в рацион продукты с высоким содержанием белка - мясо, молочные продукты, яйца, рыба.

Не забудьте и о специях, которые позволяют ускорить обмен веществ, и тем самым дает возможность организму самостоятельно нагреться. К таким специям относятся: карри, хрен, горчица, перец, корень имбиря, корица, шафран.

Еще для терморегуляции организма важны калий и магний. Их можно найти в бобовых, моркови, тыкве, свекле, капусте, кураге, финиках.

Греться с помощью алкоголя медики не рекомендуют - спиртное расширяет сосуды и также быстро сужает. А значит вам сначала станет очень тепло, но буквально через пару часов вы замерзнете еще сильнее.

Отличным вариантом для согревания станет чай в термосе - из трав, с малиной, ромашкой, калиной. В чай можно добавлять корицу, кардамон и имбирь.