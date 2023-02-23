Как оставаться на позитиве в самые трудные минуты: советы психологов

Для каждого понятия "счастье" - это нечто относительное и индивидуальное. Однако время от времени может случаться так, что это окрыленное ощущение куда-то исчезает, а появляются навязчивые мысли и тревожность.
Как поддерживать уровень своего счастья в непростые времена - читайте ниже в материале Styler.
Многие люди живут прошлым или будущим, не наблюдая за происходящим прямо сейчас. Это ошибочно. От того, как проживаете настоящее, может зависеть ваше будущее. Научитесь наслаждаться этими мгновениями и будьте благодарны за них.
Если вы чувствуете усталость или скуку от ежедневной рутины, измените ее. Одни и те же действия в одинаковой последовательности действительно могут надоедать, что рано или поздно приведет к выгоранию. Попытайтесь разбавить рутину новыми делами или просто измените их последовательность.
Известно, что внутри каждого взрослого живет ребенок. Но какой он был в детстве. У этого другого "я" есть свои потребности, которые не следует игнорировать. В любом возрасте у ребенка должна быть возможность развлекаться. Оставьте место для той части себя, которая ищет безмятежности, смеха и легкости.
Специалисты не советуют скрывать свои эмоции, потому что они должны быть реализованы. Ученые доказали, что сдержанные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако будьте осторожны с эмоциональностью: иногда повышенный градус может навредить.
Построение планов позволяет человеку отвлечься от других тревожащих его мыслей. Если у человека будут желания, это будет давать ему силы жить и искать выход из любого затруднительного положения. Но не забывайте, что гораздо приятнее не просто мечтать, а воплощать мечты их в жизнь.
Раньше мы рассказывали, как украинцам пережить 24 февраля без ментального ущерба.
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