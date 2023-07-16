Как влюбленным провести отпуск вместе и не растерзать друг друга: советы психолога

Финансовый вопрос

Если вы вместе не выбирались куда-то дальше дачи своих друзей, то первая дальняя поездка с проживанием в одном номере может раскрыть не самые приятные черты в вашем партнере.

Например, вы заранее не обсудили финансовый вопрос, и кто и за что будет платить. А также - какой у вас бюджет на развлечения. Не стоит стесняться обсуждения этого вопроса заранее, так как на отдыхе эта тема может стать причиной для ссоры и недопонимания.

Всегда и везде вместе

Если вы едете в отпуск вдвоем, то это не значит, что вы должны проводить время вместе 24/7. Обговорите до поездки ваши планы и желания. Возможно, вам не захочется ехать на ночную экскурсию или нырять на глубину. А вашему партнеру - бродить по рынкам с сувенирами. Запретить что-либо друг другу вы не можете.

Не настаивайте только на своих желаниях, раз в пару дней разделяйтесь на пару часов, чтобы каждый мог заняться своими делами, а за ужином поделитесь впечатлениями. Так вы сможете более насыщенно отдохнуть, избежать обид, и вы друг другу не успеете надоесть.

Не критикуйте

Ранее вы не подозревали, что ваш партнер ежедневно говорит с кем-то из родственников по полчаса. Или он хочет спать до обеда тогда, когда вы хотите идти на пляж в 6 утра.

Закатывать истерики или тем более критиковать друг друга за привычки - прямой путь к серьезному конфликту и постоянным обидам. Кроме того - вы испортите себе отдых и близкому человеку.

Уступайте, идите на компромиссы, договаривайтесь - ваш партнер спит, а вы идете на пляж, потом он к вам присоединиться. Вы говорите по телефону с мамой, а он в это время совершает прогулку или смотрит фильм. Не стоит портить свободное время ни себе, ни партнеру.