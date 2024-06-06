Как защитить свои гаджеты от перегрева в жару: полезные советы

Летняя жара может нанести серьезный вред вашим электронным устройствам, если не принять соответствующие меры. Защита гаджетов от перегрева требует внимания к условиям их эксплуатации и использования специальных методов охлаждения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по технологиям и гаджетах MakeUseOf рассказывает, как защитить свои гаджеты в жаркое время года.

Влияние экстремальной жары на электронные устройства

Электронные устройства, такие как телефоны, ноутбуки, проекторы и многие другие, генерируют тепло во время работы. Это происходит по ряду причин, включая прохождение тока, трение подвижных частей, химические реакции и преобразования различных видов энергии.

Поскольку тепловыделение неизбежно, большинство электронных устройств полагаются на различные методы рассеивания тепла, такие как вентиляторы, радиаторы и другие системы охлаждения, для безопасной и эффективной работы. Однако, когда температура окружающей среды становится слишком высокой, этих мер может быть недостаточно, чтобы уберечь ваши гаджеты от перегрева.

Вероятность того, что ваше устройство или его компоненты будут ухудшаться, замедляться, перегреваться, перегорать или выходить из строя, увеличивается с ростом температуры.

Конечно, полностью избежать воздействия экстремально высоких температур бывает сложно, особенно если вы живете в жарком климате или сейчас летнее время года. Тем не менее, существуют способы защитить ваши устройства от негативного влияния жары.

Держите свои устройства вдали от источников тепла

Хотя это кажется очевидным, основная мера - держать свои гаджеты подальше от источников сильного тепла. Большинство электроники лучше всего работает при комнатной температуре.

Избегайте использования устройств на улице под прямыми солнечными лучами или рядом с плитами и каминами. Переместите рабочее место, если оно находится рядом с окном и солнце напрямую попадает на ваши гаджеты. Если вам нужно использовать телефон, Wi-Fi роутер, компьютер или другое устройство на улице, то делайте это в тени.

Старайтесь не использовать устройства днем, когда погода самая жаркая. Также не оставляйте свои гаджеты в машине, даже если они выключены, так как температура может подняться до опасного уровня.

Придерживайтесь правильной вентиляции

Большинство устройств могут выдерживать высокие температуры, если они хорошо вентилируются. Размещайте стационарные устройства, такие как роутеры, ПК и игровые консоли, в хорошо проветриваемых местах - не за мебелью и не в узких пространствах.

Избегайте размещения устройств на подушках, коврах и других мягких поверхностях, которые могут препятствовать циркуляции воздуха. Вместо этого используйте подпорку или охлаждающую подставку для ноутбука или планшета. Если вы используете защитный чехол, убедитесь, что он позволяет устройству "дышать".

Регулярно проверяйте и удаляйте накопившуюся пыль в ваших устройствах. Избыточная пыль или ворсинки, попавшие в вентиляционные отверстия компьютера, могут препятствовать работе вентиляторов, увеличивая риск перегрева.

Специальная подставка поможет охладить ваш компьютер (фото: MakeUseOf)

Используйте качественные защитные чехлы

Использование защитного чехла из кожи, пластика или поролона на вашем устройстве подобно ношению дополнительных слоев одежды. Вы же не надеваете толстую одежду, когда на улице жарко?

Если вам необходимо использовать защитный чехол, убедитесь, что он сделан из термостойких материалов, таких как резина, металл или силикон. Выбирайте чехлы, которые имеют достаточные вентиляционные отверстия, чтобы тепло могло рассеиваться.

Выключайте устройства, когда не используете их

Если вы не используете свое устройство, выключите его. Фоновые процессы могут вызвать их нагревание.

Даже если у вас нет возможности полностью выключить устройство, вы можете перевести его в режим сна или полета - все, что уменьшит генерацию тепла и потребление энергии.

Лучше экономить энергию, так как зарядка в жаркой среде может усилить перегрев и повредить устройство. Некоторые гаджеты даже имеют встроенные функции, которые ограничивают токи и скорость зарядки при высоких температурах.

Кроме того, отключайте фоновые процессы или ненужные приложения и функции.

Следите за температурой своих устройств

Если вы находитесь в жаркой среде, то стоит привыкнуть проверять свои устройства на признаки перегрева, такие как чрезмерное нагревание или странные запахи гари.

В качестве альтернативы, вы можете использовать приложение для мониторинга температуры или встроенное программное обеспечение вашего устройства, чтобы проверить безопасность электронных компонентов.

Если ваше устройство нагревается, прекратите его использование или выключите и дайте ему остыть. Вы также можете приобрести аксессуары для охлаждения, чтобы помочь вашему гаджету остыть.

Важно контролировать температуру своих устройств (фото: MakeUseOf)