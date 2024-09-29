Как есть все, что хочешь и худеть. Открываем секрет

Как терять вес без ограничений в пище?

Джесси Инхауспе поделилась простым приемом, как избежать скачков уровня сахара в крови.

Потребление продуктов, приводящих к быстрому повышению уровня глюкозы, может вызвать реакцию инсулина, заставляя организм накапливать сахар в печени и превращать его излишки в жир.

Эксперт предложила методику, которая предусматривает изменение порядка потребления пищи, что может сгладить уровень глюкозы и предотвратить накопление дополнительного жира.

Она подробно рассказала о своем подходе, сосредоточенном на "употреблении пищи в правильном порядке.

"Если вы едите ингредиенты в пище в определенном порядке, вы можете уменьшить скачок глюкозы в этой пище до 75%, не изменяя количество или то, что вы едите. Просто порядок имеет огромное количество. влияние на вашу глюкозу", - сказала она.

В каком порядке вам нужно есть еду?

Правильный порядок таков: сначала вы едите овощи, затем белки и жиры, а крахмал и сахар последними.

Отметив, что многие заведения питания подают хлеб перед основным блюдом, она предупредила.

"Очень важно не есть хлеб первым, потому что хлеб - это крахмал. Есть крахмал и сахар, и это два вещества, которые превращаются в глюкозу, когда мы их перевариваем. Итак, когда мы едим что-то, содержащее глюкозу, натощак, крахмал распадается на молекулы глюкозы в вашем желудке. Затем он сверхбыстро попадает в ваш кишечник и кровоток, потому что его ничто не останавливает", - сообщила Джесси.

Если вы начинаете прием пищи из клетчатки, она перемещается от вашего желудка к верхнему отделу кишечника, где образует "защитную толстую сетчатую оболочку". Эта так называемая сетка значительно уменьшает скачки глюкозы, вызванные пищей, съеденной позже, например макаронными изделиями, белым хлебом и газировкой.

Она замедляет движение сахара через кишечный тракт, уменьшая скорость и эффективность попадания сахара в кровь.