Как не потерять голову от переживаний, если близкий человек в ВСУ. Вот что вам действительно поможет

Одно из многих серьезных испытаний для украинцев во время полномасштабного вторжения - это переживание за близких, которые с оружием в руках защищают Украину в рядах ВСУ. Согласитесь, трудно не волноваться, когда где-то в окопах находится отец, мать, брат или сестра, сын, дочь, жена или муж, или близкий друг.

Чем можно себя поддержать и как не терять голову от переживаний, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение НСЗУ в Telegram.

У многих из нас на войне сейчас человек, за которого мы переживаем. Это вызывает много волнений, бессонные ночи, тяжелые мысли. Как себя можно поддержать:

Соберите человеку все возможное для относительного комфорта в армии.

Узнайте номер части, имена и контакты собратьев, командование. Договоритесь о днях и часах, когда связываться, а также о дальнейших действиях, если связь вдруг оборвалась.

Не откладывайте свою жизнь. Работа, обучение, волонтерство, другие дела, так или иначе, должны быть сделаны, к тому же помогают отвлечься.

Найдите единомышленников, поддерживающих вас.

Контролируйте тело. Регулярные физические упражнения дарят облегчение стресса и упорядочивают мнения.

Изучите несколько упражнений для преодоления тревожности. Их можно найти по этой ссылке.

Стройте краткосрочные планы. Это также даст ощущение определенной контролируемости.

Позаботьтесь о собственной безопасности. Вашему близкому человеку будет спокойнее, если у вас всегда есть наготове рюкзак с самым необходимым и план действий на случай форс-мажоров.