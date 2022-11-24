Как спасти отношения на самом сложном "третьем" этапе: действенные советы

Можно ли "перепрыгнуть" этот этап?

"Этап отвращения" - неизбежен, но, к счастью, вполне устранимый период в любых отношениях. Его называют третьим этапом после влюбленности и начала серьезных отношений.

В этом периоде у вас появляется возможность построить реальные и честные отношения, не обманывая ни себя, ни партнера. Попытайтесь узнать друг друга заново, не пытайтесь сбежать из отношений, а сфокусируйтесь на них.

Как преодолеть непростой период

Чтобы преодолеть стадию враждебности, необходима глубокая работа с собственным эгоизмом, когда вы просматриваете понятие любви и отношений.

Дайте себе и партнеру больше пространства. Если вы будете время от времени удаляться друг от друга, то каждый проведенный вместе час будет нести положительные эмоции.

Разнообразьте общий досуг. Заведите новое совместное хобби: участвуйте в квестах, рисуйте картины по номерам, турнирам по настольным играм или спортивным состязаниям.

Проведенное совместно время должно быть содержательным и только для вас двоих. Придумайте занятие, которое было бы вам обоим по душе.