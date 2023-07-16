Как летом хранить и транспортировать лекарства, чтобы они не испортились: важные нюансы

Летом высокая температура может влиять на качество и эффективность лекарства, но и в холодильнике не все препараты можно хранить, если это не указано в инструкции. Где же тогда и как лучше держать медикаменты, чтобы они не испортились?

При какой температуре нужно хранить лекарства

Большинство препаратов советуют хранить при температуре не выше 25 градусов тепла. Лекарство следует оставлять в сухом месте, куда не попадают солнечные лучи.

Некоторые виды лекарств более чувствительны к изменениям температуры и влажности. Это, прежде всего, касается инсулинов, гормональных препаратов, разжижителей крови, нитроглицерина, вакцин и сывороток.

Также это могут быть препараты, содержащие гликозиды, медицинские жиры и растительные масла или мази на жировой основе. Их следует хранить при соблюдении рекомендуемого в инструкции температурного режима и влажности.

Например, инсулин должен быть в холодильнике при температуре около 2-8 градусов по Цельсию. Особенно это касается еще не начатых флаконов. Чрезмерное охлаждение или нагревание инсулина оказывает негативное влияние на его эффективность.

Нитроглицерин, который принимают при сердечном приступе, чтобы способствовать расширению сосудов, следует держать как можно дальше от света и высоких температур. Поэтому важно эти таблетки хранить в темном и прохладном месте при температуре не выше 25 градусов. Нарушение условий хранения повлияет на эффективность лекарства, что крайне опасно.

Как хранить и транспортировать лекарства летом

Домашнюю аптечку лучше хранить в прохладном, темном и сухом месте. Не стоит ее держать в помещениях с высокой влажностью - особенно в ванной или кухне без хорошей вентиляции. А также на подоконнике или столе, где могут попадать солнечные лучи.

Перед тем, как положить лекарство в домашнюю аптечку, внимательно прочтите инструкцию. Медикаменты, которые должны храниться в холодильнике, наиболее чувствительны к высоким температурам. В этом случае также следите, чтобы дверца холодильника плотно закрывалась.

Не храните лекарство в холодильнике или морозильнике, если этого не требует инструкция. Высокая влажность и низкая температура могут повлиять на эффективность.

Не стоит оставлять лекарства в автомобиле даже на короткий период времени. В жару машина нагревается до 70 градусов - при такой температуре медикаменты могут испортиться.

Если путешествуете автомобилем на дальние расстояния - не оставляйте аптечку в багажнике, а заберите ее в салон.

Если планируете путешествие на самолете, держите лекарство в ручной поклаже. Температура в "багажнике" самолета не контролируется, поэтому есть риск, что медикаменты испортятся там.

Перед применением лекарства обращайте внимание на изменение консистенции, цвета, формы или запаха препарата. Не принимайте лекарства, если вы заметили, что они изменили свой вид, даже если их срок годности еще не истек.