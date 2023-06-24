Вот что должно быть в аптечке на случай взрыва на ЗАЭС: список лекарств от Минздрава

В последние дни распространяются сообщения о возможности совершения россиянами теракта на ЗАЭС. В связи с этим украинцам необходимо знать, как помочь себе избежать опасности.

Калий йодид

Калий йодид используется, чтобы при аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу.

Принимать необходимую дозу калия йодида нужно только после официального оповещения. Оно проводится местными органами исполнительной власти и ГСЧС через СМИ.

Оптимально принять препарат после оповещения за шесть и менее часов до поступления радиоактивного облака, однако калий йодид остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после нее.

Однако запомните, что не следует принимать препарат через 24 часа после поступления "облака".

Алюминиево-антацидные сорбенты

Такая группа средств обычно имеет активное вещество - гидроксид алюминия - и используются для ускорения нейтрализации, связывания и выведения радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска для здоровья вследствие их поступления.

Альгинаты

Активное вещество - натрия альгинат. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ организмом.

Бикарбонат натрия

Это средство восстановления щелочного состояния крови и коррекции метаболического ацидоза. Это состояние, характеризующееся нарушением химического баланса кислот и щелочей в крови.

Маска

Она является средством физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ.

В Минздраве также отмечают, что эта информация касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС и не является релевантной для людей, живущих вне этого радиуса.