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Как вывести пятна от вина с ткани? Совет, который вам понадобится после праздников

Фото: Как избавиться от винных пятен на ткани (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новогодние праздники не обходятся без спиртных напитков, в частности вина. Что делать, если напиток пролился на одежду или скатерть?

О том, как вывести пятна от вина на ткани рассказали в издании Sante Plus.

Как легко вывести пятна с ткани?

Пятна от вина не являются катастрофой, но при правильной очистке они могут быть полностью устранены.

Соль и лимон для самых стойких винных пятен!

Лимон особенно эффективен при удалении стойких пятен с тканей. Сначала замочите одежду в холодной воде, а затем аккуратно отожмите.

Затем выжмите лимон. Налейте достаточное количество этого сока на пятно от вина и дайте ему подействовать. Благодаря своей кислотности и антибактериальной силе этот натуральный ингредиент способен удалить самые стойкие пятна. Затем посыпьте испачканное место чайной ложкой соли и потрите ткань пальцами, чтобы кристаллы проникли внутрь.

Оставьте на несколько минут, затем промойте пятно. Аккуратно отожмите ткань, а затем заверните ее в чистое полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.

При необходимости повторите это, добавив при необходимости столовую ложку жидкого моющего средства. Как только пятно исчезнет, ​​постирайте ткань как обычно в стиральной машине или вручную.

Удалите пятно от вина на белых тканях с помощью белого уксуса и стирального порошка.

Этот совет особенно эффективен при удалении винных пятен с белых тканей. Для начала покройте пятно половиной чашки уксуса. Затем вылейте столовую ложку жидкого моющего средства на красные пятна. Затем оставьте на ночь на ткани. Таким образом, уксус нейтрализует пятно, а моющее средство завершит стирку.

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