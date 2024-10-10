Как вырастить голубику в горшке: советы садоводов

Как выращивать голубику в горшке.

Высаживать в горшок голубику можно любой период года, но учитывать, что растению нужно хорошее освещение. Для того чтобы произошло опыление, вам понадобится более одного растения голубики. Но в горшок можно сажать только одно растение голубики, чтобы корням хватало простора.

Для того чтобы посадить голубику в контейнер, необходимо учесть следующее:

Правильно выбрать горшок. Чтобы голубика приносила плоды, даже первый горшок должен быть диаметром не менее 30 см. Лучше выбирать горшки с дренажными отверстиями. Когда голубика разрастется, ее нужно пересадить в больший горшок.

Выбрать правильную почву. Голубики любят кислые почвы (pH 3,5-4,5), поэтому рекомендуют использовать подкисленный субстрат, или смешать в одинаковых частях торф, песок и кору хвойных деревьев.

Чтобы вырастить голубику из семян, сначала нужно использовать плоский небольшой лоток, наполненный влажным субстратом. После высадки контейнер советуют накрыть газетой, однако не забывать поливать будущие растения.

Температура в помещении должна составлять 15-20 градусов. Через месяц, когда семена прорастут, газету нужно убрать, но не спешить с пересадкой голубики до того, пока она не вырастет на несколько сантиметров.

Как ухаживать за голубиной в горшке

Чтобы голубика росла в контейнере и давала плоды, необходимо обеспечить растению природные условия.

Яркое освещение

Растениям голубики требуется от шести до восьми часов солнечного света в день.

Для того чтобы голубика получила достаточно света, можно воспользоваться специальными лампами.

Частый полив

Растения голубики имеют неглубокие корни, которые быстро высыхают, поэтому им нужно много воды. Однако они также любят хорошо дренированную почву. Их корни не должны находиться постоянно в воде, поэтому поддерживайте почву влажной, но не мокрой.

Если вы не можете поливать растения голубики в течение недели или больше, перенесите их в более затененное место, чтобы сэкономить воду. Чтобы сохранить немного влаги, также может быть полезно добавить слой компоста с подкормкой сосновой корой.

Стабильная температура и влажность

Голубика не любит чрезмерно сухих условий, и это касается не только холодных ветров, но и суховеев на открытом участке. При посадке голубики в контейнеры учитывайте фактор холода или количество холодных часов.

Как отмечают, недостаточное количество холодных часов может привести к плохому развитию плодов, уменьшению их размера и снижению урожайности.

Не вносить слишком много удобрений

Голубика не любит слишком много удобрений, поэтому обычно достаточно одной подкормки ранней весной. Выбирайте органические удобрения, такие как смесь кислотолюбивых растений.

Кроме того, регулярно проверяйте pH почвы, чтобы убедиться, что она находится в необходимых пределах.

Преимущества и недостатки выращивания голубики в горшке

Выращивание голубики в горшках - довольно популярный благодаря своему удобству метод. К преимуществам выращивания голубики в горшке принадлежит следующее:

облегченный уход - обрабатывать почву в горшке проще, чем на большом участке;

устойчивость к болезням - при выращивании голубики в контейнере меньший риск поражения вредителями;

легче поддерживать необходимую кислотность почвы.

К тому же горшки можно легко переставить при необходимости в более теплое или освещенное место.

Но выращивание голубики в контейнерах дома имеет определенные недостатки: