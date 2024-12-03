Как исправить медленный запуск вашего компьютера: эффективные советы

Отключите ненужные программы автозагрузки

Одна из основных причин долгой загрузки ПК - это приложения, которые система пытается запустить сразу после включения. Если отключить эти программы, Windows не будет автоматически загружать их при входе в систему, что сократит общее время запуска компьютера.

Помните, что параметры автозагрузки в Windows 11 отличаются от параметров в Windows 10. Также могут быть небольшие отличия в более старых версиях Windows. Обратите внимание на программы с пометкой "Высокое влияние" (High impact), так как они сильнее влияют на скорость запуска ПК.

Освободите место на системном диске

Если диск C почти заполнен, это может существенно замедлить производительность.

Запустите сканирование на наличие вредоносных программ

Вредоносное ПО может потреблять ресурсы системы при старте. Регулярно выполняйте проверку на вирусы.

Получите доступ к BIOS для настройки параметров

Некоторые параметры в BIOS могут ускорить загрузку, например, функция Fast Boot. Вы также можете отключить логотипы при запуске, которые немного замедляют процесс загрузки.

Восстановите или переустановите Windows

Если ничего не помогает, попробуйте восстановить систему до более ранней точки или полностью переустановить Windows. Это, скорее всего, исправит проблемы с запуском.

Обновите жесткий диск и/или оперативную память

Если вы все еще используете традиционный жесткий диск в качестве основного системного, или у вас недостаточно оперативной памяти для работы современной версии Windows, возможно, пришло время для апгрейда.

Установка твердотельного накопителя (SSD) и увеличение объема оперативной памяти может значительно ускорить процесс загрузки.

Причины медленного запуска ПК

Ваш системный диск может быть переполнен, что мешает ему работать с максимальной производительностью. Возможно, слишком много программ запускаются одновременно с Windows, или ваше оборудование уже устарело.

Выявить точную причину сложно, пока не начнете применять решения и проверять, что сработает.