Как использовать ChatGPT для поиска информации на профессиональном уровне: полезные советы

Используйте расширенные операторы поиска с ChatGPT Search

ChatGPT Search работает иначе, чем традиционные поисковые системы. Однако для начала полезным подходом будет использование расширенных операторов интернет-поиска, аналогичных тем, что применяются в традиционных поисковиках. Это позволяет получать более точные и релевантные результаты без обычной "воды", которая встречается в стандартных веб-поисках.

По сути, операторы поиска - это команды, которые помогают сузить или расширить результаты запроса и могут использоваться как в поисковых системах, так и в других приложениях.

Например, если вы хотите найти список всех рецептов на сайте РБК-Украина, вы можете ввести запрос "recipes site: www.rbc.ua" в любой платформе поиска, и результаты будут касаться исключительно контента с РБК-Украина, связанного с рецептами.

Еще одно отличие ChatGPT Search - это использование цитирований. В отличие от Google, который предоставляет ссылки для изучения, ChatGPT синтезирует информацию в краткие резюме и предоставляет цитаты, подтверждающие его ответы. Например, если ввести "новейшие тенденции в ИИ", ChatGPT будет ссылаться на статьи из авторитетных технических журналов с краткими выдержками.

Необходимо проверять источники ChatGPT, особенно для академических или профессиональных работ. Кроме того, вы можете заставить ChatGPT использовать только качественные источники, что гарантирует, что его выводы будут поступать только из доверенных или конкретных источников. Это значительно сокращает время, которое вы тратите на просмотр множества ссылок.

Расширенные операторы поиска (фото: MakeUseOf)

Поиск конкретных типов контента

Хотя Google отлично справляется с мультимедийными поисками, ChatGPT Search может находить конкретные типы контента, такие как изображения, видео или PDF. Однако, в отличие от стандартного поиска изображений в Google, ChatGPT не выдает изображения или видео напрямую, а может направить вас к нужным источникам.

Если вам нужны бесплатные изображения, то используйте простой запрос "Лучшие сайты для бесплатных стоковых фотографий". ChatGPT предложит такие платформы, как Unsplash и Pexels, и объяснит сильные стороны каждой платформы.

В другом примере, если вам нужны академические PDF, запрос " Где найти бесплатные научные статьи " приведет вас к хранилищям вроде Google Scholar.

ChatGPT также может помочь уточнить вашу стратегию поиска, чтобы сосредоточиться на конкретных журналах или статьях, экономя время на изучение сложных академических баз данных.

Для технических руководств, официальных документов или специализированных отчетов попробуйте уточнить ваш запрос. Например, запрос "Последние официальные документы по кибербезопасности PDF" даст вам рекомендации, где найти достоверные документы.

Когда речь идет о других формах контента, таких как видео, ChatGPT может суммировать содержание видео или направить вас к соответствующим каналам и урокам, но не выполняет ту же функцию, что строка поиска на YouTube.

Если вы изучаете новый навык, например, редактирование фотографий, запрос "лучшие каналы YouTube для начинающих пользователей Photoshop" предложит вам подобранные рекомендации с краткими описаниями фокуса каждого канала. Эта функция может помочь вам оставаться на правильном пути, когда объем контента по определенным темам в интернете оказывается ошеломляющим.

Поиск определенных типов контента (фото: MakeUseOf)

Используйте контекстные уточнения для улучшения поиска

Одной из выдающихся особенностей ChatGPT Search считается возможность работать с контекстными уточнениями. В отличие от Google, где нужно начинать новый запрос, ChatGPT позволяет вам опираться на предыдущие вопросы.

Это удобно, если вы хотите быстро оценить варианты перед покупкой нового продукта или его заменой. Запрос в Google типа "лучшие бюджетные наушники с шумоподавлением" приведет к множеству страниц с результатами.

Вместо этого вы можете спросить ChatGPT: "Какие хорошие наушники с шумоподавлением стоят менее 5000 гривен?". Затем уточните: "Какие из них имеют лучшее время работы от батареи?" Этот разговорный подход помогает уточнить поиск без лишних повторений, делая процесс интуитивным и эффективным.

Контекстные уточнения для улучшения поиска (фото: MakeUseOf)

Творческие и исследовательские приложения

ChatGPT Search - мощный инструмент для креативных проектов и структурированных исследований. Если вы планируете новый проект, то формулировка вашего запроса в виде сценария может дать персонализированные результаты.

Например, "Если бы я хотел написать роман за три месяца, но у меня было бы только 30 минут в день, как бы вы предложили организовать мое время?" ChatGPT сгенерирует подробный план, включая рекомендованные ресурсы. Это также отличный инструмент для разбивки сложных тем.

Если вы учитесь программировать на GitHub, ChatGPT может предложить пошаговое руководство со ссылками на учебники и релевантные статьи. Он объяснит основы, начиная от настройки хранилищ и созданию коммитов до совместной работы над проектами.

Когда использовать ChatGPT Search вместо Google (и когда нет)

ChatGPT Search - универсальный инструмент, но не полноценная замена Google. Он отлично подходит для обобщения сложных тем, проведения структурированных исследований, генерации креативных идей и уточнения поиска через разговор.

Однако для новостей в реальном времени, мультимедийного контента, нишевых академических исследований или когда вам нужны специфические технические документы, Google по-прежнему имеет преимущество.

Кроме того, хотя ChatGPT предоставляет цитаты, проверка этих источников через традиционные поисковые системы помогает убедиться в их точности.

В своем лучшем виде ChatGPT Search действует как опытный исследователь, помогая вам преодолеть цифровой шум и находить необходимую информацию. Хотя он не заменит Google для всего - особенно для новостей в реальном времени и мультимедийных поисков - он предлагает новый, эффективный подход к сбору информации.

Чат-бот отлично предоставляет персонализированные, разговорные ответы, превращая исследование в увлекательный процесс открытия.