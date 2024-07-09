Как использовать пространство под кроватью: 5 советов для эффективного и эстетического хранения вещей

Обновите каркас кровати

Самый простой, но не самый бюджетный вариант - обновить каркас кровати, приобретя такой, что уже имеет специальное место для хранения вещей.

Такие каркасы для хранения вещей обычно имеют выдвижные ящики под боковинами кровати или у ног, что позволяет легко хранить вещи, не беспокоясь об эстетическом виде.

Существуют также варианты каркасов кроватей, которые имеют целую выдвижную конструкцию, то есть один большой ящик для хранения вещей.

Используйте вакуумные мешки для хранения

Пространство под кроватью нередко накапливает груду пыли, и это потому, что до этой зоны трудно добраться традиционными инструментами для уборки, такими как веники и пылесосы.

Вот почему важно использовать герметичные контейнеры и пакеты для хранения, которые сохранят ваши вещи чистыми.

К тому же вакуумные пакеты для хранения - это отличный способ максимально использовать пространство под кроватью, храня в такой упаковке громоздкие вещи, такие как одеяла или зимние куртки.

Поскольку из мешков удаляется воздух, чтобы сделать их меньше, вещи занимают меньше места.

Храните вещи в ящиках

Если вещи, которые вы храните, лучше хранить в ящиках или коробках, советуют обратить внимание на модели на колесиках - их гораздо легче вытащить из-под кровати, особенно если коробки слишком тяжелые, чтобы их приподнять.

Однако убедитесь, что выбранный вариант плотно закрывается. Независимо от того, будь то крышка или молния, это защитит ваши вещи от пыли, пока вы не будете готовы использовать их снова.

Используйте пространство для несезонной одежды

Несезонная одежда - одна из лучших категорий вещей для хранения под кроватью. Зимой в этом месте советуют хранить купальники, покрывала и шорты, а летом менять вещи на свитера, водолазки, термобелье и ботинки.

Обувь также является одной из самых распространенных категорий вещей, которую можно хранить в этой зоне. Кроме этого, держать под кроватью можно и чистое постельное белье, но следует хранить его в закрытых контейнерах, чтобы оно не пылилось и не загрязнялось.

Добавить наклейки с описанием

Если вы храните несколько предметов, убедитесь, что на коробках или пакетах наклеена бумажка с описанием.

Ведь иногда легко забыть, что именно хранится под кроватью, особенно если упаковка непрозрачная. Четкое описание не только даст понимание, какие вещи лежат в каждой коробке, но поможет быстро найти нужное.