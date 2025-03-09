Как использовать лепнину в интерьере, чтобы было не "быкоко", а элегантно

Лепнина - безграничный выбор элементов

Существует много разновидностей лепных деталей: карнизы, плинтусы, фризы, молдинги, панно, розетки, колонны, скульптуры и декоративные рамы для зеркал и картин. Эти элементы создают уникальные композиции и могут использоваться для оптических эффектов.

Лепнина прекрасно маскирует недостатки поверхностей и нивелирует геометрические изъяны помещения. Например, асимметрично расположенные детали могут скорректировать неправильную форму комнаты.

Молдинги помогают оформить проемы, вентиляционные короба и даже зонировать пространство. Благодаря им можно визуально изменить пропорции стен и сделать интерьер более гармоничным.

"Парящие потолки" и игра света

Лепные карнизы со встроенной подсветкой создают эффект невесомого, парящего потолка. Объемные барельефы в виде гирлянд или картин добавляют интерьеру выразительности и глубины. Такие элементы могут располагаться как под карнизами, так и в виде рельефных бордюров ближе к полу.

Нередко они дополняются декоративными панелями, придающими стенам роскошный вид. Панели активно используются не только для стен, но и для мебели и дверей, превращая их в произведения искусства.

Лепные акценты для стен и потолка

Лепной медальон станет стильным акцентом на стене, а повторяющийся орнамент сделает интерьер целостным. Особого шарма добавляют монограммы в центре медальона, персонализируя пространство.

Потолочные розетки подчеркивают изящество люстры и придают потолку завершенный вид. Они бывают разных форм: от традиционных круглых до квадратных и многоугольных, а их диаметр варьируется от 15 см до 1 м.

В сочетании с молдингами и карнизами они создают эффектную композицию. Дизайнеры советуют использовать такие детали для придания интерьеру аристократической элегантности.

Лепнина хорошо смотрится как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях (фото: Pixabay.com )

Лепнина для дверей, арок и полок

Лепные арки станут отличным решением для оформления дверных проемов и книжных шкафов. Декоративные панели на дверях придают помещению торжественности и изысканности.

Особый дворцовый шарм придают интерьеру пьедесталы и кронштейны, которые используются как подставки для вазонов, подсвечников или декоративных аксессуаров.

Кронштейны также прекрасно подходят для поддержки подоконников, полок или даже консольных столиков. Эти элементы способны превратить даже обычную мебель в стильные арт-объекты.

Колонны, полуколонны и пилоны

Лепные колонны, полуколонны и пилоны являются неотъемлемыми атрибутами классического стиля. Они придают интерьеру ощущение монументальности и благородства.

Кроме эстетической функции, такие элементы помогают скрыть коммуникации: трубы, электропроводку или вентиляционные шахты. Они также могут использоваться для зонирования пространства, например, в больших гостиных.

Выполненные из гипса или полиуретана, они обеспечивают долговечность и простоту ухода. Такие детали придают помещению изысканный аристократический вид.

Когда лепнина неуместна

Несмотря на универсальность, лепной декор не всегда является удачным выбором. В очень маленьких помещениях избыток деталей может создавать ощущение загроможденности и визуально уменьшать пространство.

В ультрасовременных хай-тек или лофт-интерьерах лепнина выглядит чужеродной, нарушая концепцию минимализма. Также не стоит использовать громоздкие элементы в комнатах с низкими потолками, чтобы не сделать их еще ниже.

Если в доме преобладает простой, лаконичный стиль, лепнина может выглядеть лишней, если ее не сочетать с другими классическими деталями. Главное правило - сохранять баланс между декоративностью и функциональностью, чтобы интерьер выглядел гармонично.

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