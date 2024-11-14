Как выглядят самые модные свитера на зиму 2025 года: стилист рассказала о трендовых моделях

Модный гардероб на осень и зиму 2025 года невозможно представить без теплого свитера или уютного кардигана. Их можно сочетать с различными юбками и брюками, а также создавать многослойные образы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на less_is_best_fashion решило рассказать, какие модели в тренде и с чем их носить, чтобы выглядеть стильно.

Какие свитера в тренде зимой 2024-2025

изделия с дополнительными рукавами или шарфами в тон свитера

джемперы с V-образным вырезом

кардиганы

различные жилеты и футболки (топы с коротким рукавом), поло из кашемира

свитера с ярким принтом в лыжном стиле, с фактурной вязкой в ​​косы

свитера бордового, шоколадного и красного цветов.

Модные свитера (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

С чем носить свитер осенью и зимой

Свитер + брюки

Естественно, самое простое сочетание - свитер и брюки. Главное правило - выбираем качественные материалы, а также вещи, которые будут подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки.

С чем носить свитер осенью и зимой (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Свитер + джинсы

Еще один вариант на каждый день - свитер и джинсы. Такой лук всегда можно дополнить уггами и пуховиком.

С чем носить свитер осенью и зимой (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Свитера + светлый низ

Не забываем, что на пике популярности светлые брюки и джинсы. Оттенки белого и молочного, цвет сливочного масла и кокосового молока разбавляем темными свитерами и обувью.

Вариант с белыми брюками (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Свитер + юбка

Для женственных образов присмотрите варианты со свитером и юбками. Это может быть как трикотажная, так и юбка из замши, кожи или эко-кожи. Дополните соответствующей обувью и аксессуарами.

Варианты с юбками (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Свитер + шорты

Даже в холодное время года можно создавать интересные образы, например, с шортами.

Варианты с шортами (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Также стилист советует особое внимание уделить стилизации: это может быть свитер с шарфом, свитер, заправленный в юбку или брюки, свитер с поясом. Еще один прием - многослойный образ, когда свитер накидывают на плечи поверх пиджака или пальто.

Варианты стилизации (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)