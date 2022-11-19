Как выглядеть младше с помощью макияжа: простые уловки для женщин

В таком случае на помощь приходят косметические средства. Однако неправильно нанесенный макияж может сыграть обратную роль.

Женщина прекрасна в любом возрасте, однако однажды наступает период, когда она хочет быть моложе и пытается скрыть цифру в паспорте.

Как несколькими несложными движениями подарить лицу молодость и свежесть рассказывают на сайте Express.

Выбирайте более светлую помаду

Визажисты говорят, что темные оттенки не стоит выбирать для зрелой кожи, потому что губы с возрастом становятся тоньше. Чтобы помада не выглядела слишком суровой, выбирайте розовато-красные или нюдовые оттенки.

Также следует держаться подальше от персиковых, поскольку они могут придать желтизны зубам. А если вы хотите нанести только помаду, то добавьте хотя бы легкую румяну, ведь нанесения цвета на губы может сделать вас старше.

Смахните румянами выше

Нанесение румян в самой высокой точке скулы создаст мгновенное поднятие щеки. Визажист Сэнди Линтер предложила наносить цвет круговыми движениями и выбирать тёплый розовый, абрикосовый или бронзовый, поскольку они создают меньший контраст.

Некоторые визажисты предлагают использовать кремовые румяна, поскольку они лучше растушевываются. Гуру макияжа Мадонны Джина Брук говорит, что для визуального лифтинга лица, нужно наносить румяная на "яблочка" щек, затем добавить хайлайтер в центре скул и растушевать его до виска.

Для эффекта лифтинга производите все движения кистью снизу вверх (фото: Freepik)

Подведите глаза карандашом

Жидкая подводка популярна среди молодых поклонниц макияжа. Но с возрастом лучше попробовать вместо нее кремовый и мягкий карандаш для глаз. Мягкость классического цветного или гелевого карандаша увеличивает глаза лучше, чем редкие подводки.

Для тех, кто имеет опущенные веки, растушуйте подводку на внешних углах с помощью ватной палочки или специальной плоской кисточки.

Инвестируйте в качественный корректор

Тонкие линии и морщины можно скрыть в зависимости от базы, используемой для макияжа. Чтобы получить наилучший результат, возьмите сухую форму корректора, который может "снять годы" с вашего лица.

Такой консилер не содержит столько масла, как обычный, поэтому он не двигается лицом и хорошо скрывает пигментные пятна.

Сгущать брови

Говорят, что густые брови являются признаком молодости, поэтому правильно заполнить их очень важно. Рекомендуется наносить цвет движениями снизу вверх нейтральным оттенком.

Если у вас немного волосков на бровях, подумайте об ускорении роста бровей с помощью специальных средств.