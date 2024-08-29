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Как выглядит и чем занимается Наталья Валевская - победительница проекта "Шанс"

Наталья Валевская (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В 2005 году многие из нас с нетерпением ждали выхода на телевидении новых выпусков третьего сезона программы "Шанс", победительницей которой стала Наталья Валевская.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем сейчас занимается 43-летняя певица, которая во время войны в Украине практически исчезла из публичного пространства.

Что известно о Натальи Валевской

Будущая артистка родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком.

В 15 лет она начала писать песни, первое признание пришло к ней через два года - на конкурсе молодых исполнителей "Песня над Бугом" Валевская стала победительницей. Позже Наталья работала певицей в ресторане, где и познакомилась с будущим мужем.

В 2004 она победила в конкурсе эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004" в рамках телефестиваля "Море друзей".

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

Победа в телепроекте "Шанс" и популярность

В 2005 году певица заняла первое место в музыкальном телепроекте "Шанс", набрав 34 939 голосов.

Позже она записала дуэт с народным артистом Украины, солистом Метрополитен-оперы Владимиром Гришко.

 

Через год - в 2006 - вышел первый музыкальный альбом "Відпусти". Пластинка состояла из русскоязычных и украиноязычных треков, а также произведений на итальянском и французском языках.

Популярной также стала песня "Палала", в которой прозвучали народные мотивы.

 

После победы в "Шансе" она записывала альбомы, снимала клипы и имела множество концертов. Она также приняла участие в мюзикле под названием "Кошки", фестивале "Славянский базар", получила награду UBN Award в Лондоне в номинации "Открытие года".

В 2019 году Валевская была номинирована на музыкальную премию "Золотая Жар-птица" в номинации "Танцевальный хит" за песню "Моє тіло".

Личная жизнь

В течение 20 лет певица была замужем за Владимиром Пригладем, однако в 2022 году пара развелась.

Детей в этом браке не было - певица честно призналась в одном из интервью, что в 2003 году она прервала беременность. На тот момент ей было 22 года.

Наталья Валевская с бывшим мужемinstagram.com/valevska_official)

Чем занимается Валевская сейчас

У певицы свой благотворительный фонд, который работает с 2009 года. Артистка активно помогает детям-сиротам, детям-переселенцам, украинской армии и людям, которые в этом нуждаются.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

В последнее время артистка не часто появляется в медиа, однако все же выступает на корпоративах, свадьбах и благотворительных мероприятиях - об этом можно судить по ее Instagram. Также она продолжает заниматься творчеством и записывает новые песни.

Наталья Валевская сейчас (фото: instagram.com/valevska_official)

Также артистка встретила новую любовь, однако имя своего избранника она не называет.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

А в последнем посте, сделанном около недели назад, певица сообщила трагическую новость - из жизни ушел ее отец.

 

Наталья Валевская в жизни и на сцене (фото: instagram.com/valevska_official)

Ранее мы рассказали, где сейчас и чем занимается Анастасия Петрик, которая выиграла "Детское Евровидение-2012".

Также смотрите, как сегодня выглядит популярная актриса Сальма Хайек.

Для написания материала были использованы такие источники: Wikipedia, Instagram-страница Наталии Валевской.

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