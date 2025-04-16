Как выглядит могила Дмитрия Капранова: памятник сделал его брат-близнец (фото)

Сегодня, 16 апреля, исполняется год, как умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов. Его брат-близнец Виталий показал, как выглядит его могила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Брати Капранови".

Как выглядит могила Дмитрия Капранова

"Сегодня год, как Дмитрий оставил нас самих", - подписал он фото памятника на кладбище.



Как выглядит могила Дмитрия Капранова (фото: https://www.facebook.com/KapranovyBraty)

Так как Капрановы родом из Очакова Николаевской области, за основу композиции взяли статую скифской бабы, которая является символом юга Украины. Также на нем есть надпись "Братья Капрановы" и годы жизни.

Примечательно, что памятник самостоятельно делал брат-близнец Дмитрия Виталий Капранов, который очень тяжело пережил смерть самого близкого человека. Он нашел камень, посмотрел видео на YouTube, а с дизайном ему помогла дочь, так как она профессиональная художница. На изготовления памятника у него ушло около полугода.

"Как мастер я намеренно не пытался притворяться Микеланджело, поскольку наши скифские скульптуры по стилю - это примитивизм. Ну и главное в этой работе - символизм. Первое - это скифская баба как символ, основной абрис - казацкое лицо. Дальше - кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга - как основной носитель портрета. Меч - копия со скифских рисунков. Ну, и восьмиугольная звезда - как символ принадлежности к украинской культуре. Надпись "Братья Капрановы" и даты жизни - это для понимания того, что я уже тоже завершил свой путь", - рассказал он в интервью изданию Oboz.ua.



Братья Капрановы (фото: https://www.facebook.com/KapranovyBraty)

Кто такие братья Капрановы

Братья-близнецы Капрановы - украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели и блогеры.

Родились они в Дубоссарах (Молдова), а детство провели в Очакове. Высшее образование братья получили в Свердловске (сейчас - Екатеринбург) и Москве.

В начале 90-х годов в Москве организовали мощное украинское диаспорное движение, издавали украинскую газету "Тинды-ринды" и журнал украинской фантастики "Братья". В конце 90-х вернулись в Украину, где начали возрождать украинское издательское дело.

В 2000 году создали собственное издательство "Зелений пес".

В 2015 году Братья Капрановы стали ведущими тележурнала социальных расследований "Брат за брата" на телеканале ZIK. А в 2019-м запустили YouTube-канал "имени Т.Г. Шевченко", посвященный истории Украины.

В феврале 2022-го после начала полномасштабной войны писатели вступили в ряды полка "Азов". Их сыновья также мобилизовались в ВСУ после получения повесток.