Как отслеживать и управлять подписками в App Store: полезный лайфхак

Как отслеживать и управлять подписками App Store

К счастью, вы можете просмотреть все свои подписки на приложения Apple и сторонних разработчиков в одном месте на своем iPhone и других устройствах Apple.

Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone

Нажмите свое имя вверху

Теперь выберите "Подписки"

Вверху вы увидите свои активные подписки, а ниже сможете просмотреть истекшие/отмененные

Нажмите на подписку, чтобы отменить ее или увидеть больше деталей

Как выглядит управление подписками Apple и App Store на iPhone (фото: 9to5Mac)

Нажав на подписку для получения более подробной информации, вы можете увидеть, сколько вы платите, сколько времени осталось до следующей оплаты/продления, проверить другие варианты подписки и отменить ее.

Помимо проверки наличия подписок в подключенных учетных записях "Семейного доступа", вам также может потребоваться проверить любые другие Apple ID, которые вы использовали ранее.

Если у вас возникли проблемы с подпиской App Store, вы совершили случайную покупку или у вас есть другие вопросы, вы можете воспользоваться веб-сайтом поддержки Apple.