Как отпугнуть голубей от вашего балкона: самые простые и доступные способы

Голуби, которые облюбовали ваш балкон, крышу дома или террасу, могут причинить массу неудобства и неприятностей. Они не только создают шум, но все пространство после их "визита" загрязнено экскрементами птиц, в которых могут быть бактерии, микробы и грибки.
Кроме этого, помет голубей может разъедать поверхности и источать в жаркие дни неприятный запах.
Какие простые и доступные способы помогут вам отпугнуть птиц от своего жилья - читайте в материале ниже.
Нарежьте фольгу полосками и развесьте по всему периметру балкона или подоконника. Фольга будет блестеть, шуршать и голубям это точно не понравится.
Соберите старые компакт-диски, которые вам уже не понадобятся. Развесьте их с внешней и внутренней стороны балкона в виде гирлянды. Блеск дисков будет отпугивать птиц, а внешний вид балкона не пострадает.
Поставьте поближе к балкону или на подоконник радиоприемник. Каждый раз, когда голуби будут вас посещать, включайте его на полную мощность. Птицам громкие звуки не понравятся, и они улетят. Будьте осторожны - громкие звуки могут вызвать раздражение и у соседей.
Окатите птиц из шланга или другого приспособления - это отобьет и пернатых нахлебников желание приближаться к вашему балкону или террасе.
Рассыпьте по балкону пшено с острым кайенским перцем или сухую горчицу. После такого лакомства голуби начнут обходить ваш дом стороной. Специями можно также посыпать места, где голуби любят сидеть.
Еще голуби не переносят запах корицы - смешайте ее с водой и полейте все места, куда садятся птицы. Можно рассыпать порошок по всему балкону или подоконнику.
Соберите старые жестяные банки и развесьте их на балконе. От ветра они будут сталкиваться и создавать неприятный шум.
Голуби не дружат с воронами и их опасаются, а значит не будут селиться поблизости. В садовых магазинах есть различные птицы из пластмассы - вороны, ястребы, совы.
Такое чучело должно быть более 0,5 м в высоту, иначе голуби не будут воспринимать птицу всерьез.
Установите автоматический освежитель воздуха с резким запахом, например, цитрусовых. Птицы забудут дорогу к вашему жилью.
Поставьте на крыше дома, на террасу или возле балкона флюгер, который будет шуметь и блестеть - это отпугивает птиц.
Чтобы голуби не садились на подоконник, намажьте его вазелином или растительным маслом. Им будет неудобно приземляться на скользкую поверхность.
Покрасьте подоконник серебряной краской или наклейте кусочки фольги - блеск будет отпугивать птиц.
Развевающиеся разноцветные предметы для голубей станут отличным отпугивателем. Повесьте шары на перилах и птицы быстро начнут искать другое место.
Птицы и насекомые не переносят интенсивный запах эфирных масел. Распылите немного масла эвкалипта или мяты на крышу, подоконник, балкон и любое другое место, куда голуби любят прилетать.
Повторяйте процедуру раз в несколько дней, так как запахи быстро выветриваются. Масло можно разбавить с водой и налить в распылитель.
Сильный запах уксуса птицы почувствуют издалека и быстро передумают становиться вашими соседями.
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