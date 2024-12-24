Как выбрать лучшую рыбу на Рождество? Мы часто об этом забываем

Как выбрать лучшую рыбу на Рождество и Новый год

Купить хорошую рыбу может быть трудно для человека, который не имеет опыта в этом деле и делает это редко.

Мы рассказываем, как сделать хороший выбор. Это касается нашего здоровья, но не только. Лучше всего было бы выбирать только рыбу из стабильных, сертифицированных уловов.

Это гарантия высочайшего качества и безопасности, как для нас, так и для окружающей среды.

Растущий спрос на рыбу означает увеличение давления рыболовства на морские экосистемы. В отчете ООН "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2022" указано, что с каждым годом все больше мировых запасов дикой рыбы подвергается чрезмерному вылову.

Чрезмерный вылов уже поражает более 1/3 рыбных запасов, и этот процент более чем втрое превышает показатели середины 1970-х годов.

"Не нужно быть экспертом, чтобы знать, какую рыбу выбрать. На помощь приходит синий сертификат MSC, который можно найти на дикой рыбе и морепродуктах из рыбных хозяйств, которые соответствуют самым строгим глобальным экологическим требованиям", - говорят эксперты.

Выбирая рыбу со знаком MSC, вы поддерживаете рыбаков, которые действуют ответственно, уважая окружающую среду, чтобы морские экосистемы оставались здоровыми и полными рыбы.

Это гарантия того, что рыба и морепродукты поступают из хорошо управляемых стабильных рыбных хозяйств, которые соответствуют требованиям Стандарта устойчивого рыболовства MSC, и что рыболовство имеет меньшее влияние на морскую экосистему и не нарушает ее баланс, оставляя больше рыбы и не угрожая другим морским животным, таких как черепахи, дельфины, морские свиньи.