Как выбрать самый качественный рис и проверить крупу на подделку: все способы

Сорта риса

Самый популярный рис в Украине - шлифованный. Он подходит для большинства блюд, но именно его чаще всего и подделывают. Он быстро готовится, мягкий, но количество питательных веществ и витаминов в нем намного меньше.

Пропаренный рис считается более качественным, но это мнение ошибочно, так как при термической обработке он теряет большинство своих полезных свойств.

Нешлифованный рис (бурый рис) встречается в магазинах реже и стоит дороже, а еще такой рис подходит не для всех блюд и его реже подделывают. Вкус этого риса более жесткий, но в нем содержатся все витамины группы В, минералы, фолиевая кислота, фосфор, цинк, медь и йод. У этого риса даже есть противопоказания - его не стоит употреблять людям с проблемами желудка.

Черный рис (черный карго) - это не совсем рис, это болотное растение, которое напоминает по вкусу обычный рис. Его еще называют "водный овес" - он неочищенный и порой намного дороже обычного риса. В кожице этой крупы много полезных микроэлементов и витаминов.

Рис также разделяют по размеру, а их всего три:

Круглозерный (4-5 мм)

Среднезерный (5-6 мм)

Длиннозерный (6-8 мм)

Басмати, Жасмин - это сорта считаются более качественными, но на самом деле все названия риса обычно связано с той местностью, где его выращивают.

Басмати растет на севере Индии и в Пакистане, а Жасмин выращивают в Таиланде. Камолино - производят в Египте, на берегу Нила, его еще называют египетским рисом. В Италии выращивают рис Арборио (карнароли).

Какой рис для каких блюд

Жасмин - белый длиннозерный рис, с нежным, молочным вкусом. Подходит для пряных блюд восточной кухни, для обычного гарнира и китайских блюд.

Камолино - среднезерный рис, не слипается и подходит для каш, пудингов, ризотто, начинки для голубцов или тефтелей. Перед фасовкой этот рис обрабатывают специальным маслом.

Арборио - рис для блюд итальянской кухни. При варке становится кремовым, и он не слипается.

Басмати - крахмала в нем меньше, поэтому его используют для любых блюд индийской кухни, например, для карри.

Как выбрать качественный рис

Рис должен быть крупным, белым и однородным, все зернышки одинакового размера. Наличие ярко-белых зерен в упаковке говорит о том, что они не дозрели и при приготовлении такие зерна плохо сварятся.

Шелухи в рисе не должно быть - это пыль, которая свидетельствует о низком качестве продукта.

Дробленый рис - это отходы производства. Обычно их фасуют в отдельную упаковку и продают по более низкой цене.

Если в упаковке есть желтизна, то это говорит о неправильных условиях хранения риса и возможном образовании плесени.

Обращайте внимание на дату изготовления. У свежего риса больше питательных веществ, а некоторых сортов насыщенность проявляется только через 6-10 месяцев.

Если на упаковке вы видите надпись "отборный рис" - будьте уверены, что это просто рекламный трюк.

У натурального риса матовый оттенок, а вот у заменителей - более блеклый цвет. Подделку могут смешать с натуральным рисом, поэтому не стоит покупать рис в непрозрачных упаковках.

Как проверить качество риса

Самый простой способ - с помощью воды. Залейте ложку риса горячей водой и подождите. Качественный рис должен разбухнуть, некачественный быстро превращается в кашу.

Если залить рис холодной водой, то качественный набухает и тонет. Некачественный - всплывает.

Можно поджечь рис зажигалкой или спичкой и оценить запах и цвет. Если запах будет ароматный, зерновой, то у вас качественная крупа. Если запах "химический", то подделка.

Также проверяют рис с помощью ступки. Нужно растереть рис до состояния порошка. Если цвет будет белый, то это - рисовый крахмал. Если желтоватый - значит в рисе есть добавки.

А что входит в подделку?

Некоторые производители наладили производство пластикового риса. В состав такого синтетического риса входит крахмал и искусственный наполнитель.

По сути, такой рис более приближен по своему составу к полиэтилену, чем к настоящей крупе. Такой рис может вызывать аллергию, отравление и проблемы с желудком.