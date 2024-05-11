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Как выбрать идеальную коляску для младенца: инструкция от педиатра

Суббота 11 мая 2024 19:00
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Как выбрать идеальную коляску для младенца: инструкция от педиатра Какой должна быть идеальная коляска для младенца (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Коляска для младенца должна быть надежной, устойчивой и обязательно выполненной из безопасных материалов. Также важно, чтобы она не была тяжелой, ведь маме нередко придется его поднимать по лестнице.

О том, как выбрать идеальную коляску для ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu clinic в Instagram.

Как выбрать коляску для новорожденного

"Это достаточно частый вопрос родителей на консультации, ведь ассортимент колясок очень велик. Помните, что коляски отличаются не только цветом и формой, а в первую очередь - техническим оснащением и материалом", - говорит педиатр Екатерина Шабельник.

Коляски делятся на:

  • универсальные
  • трансформеры
  • колыбель
  • прогулочные

Врач советует при выборе коляски для младенцев в первую очередь учитывать общие признаки. А именно:

  • погодные условия страны, где будет находиться малыш
  • состояние дорожного покрытия
  • необходимую комплектацию (2 в 1, 3 в 1 с автокреслом)
  • размер входной двери и лифта
  • финансовую возможность семьи

Какими должны быть технические характеристики коляски

Сейчас на рынке есть много производителей колясок, все они имеют разные технические характеристики. Педиатр советует выбирать коляску по следующим признакам:

  • качественная подвеска и амортизация, обеспечивающая плавную ходу
  • колыбель литая или каркасная жорсткая
  • большие пневматические колеса, 4-колесные более стойкие
  • небольшой вес
  • маневренность
  • ручка, что перебрасывается
  • съемная колыбель с системой быстрого крепления к шасси
  • глубокий капюшон коляски с вентиляционным отсеком
  • тканевые части из экологически полиэфира (водонепроницаемая, имеет отличную теплоизоляцию, устойчива к возгоранию и техническим повреждениям, прекрасно защищает от солнечных лучей, длительная эксплуатация)
  • пятиточечные ремни безопасности (для прогулочного блока)

"Не отказывайтесь, если друзья или родственники предлагают подарить уже подержанную коляску. Главное провести химчистку и стирку мягких деталей", - говорит Шабельник.

Также она добавляет, что некоторые малыши не любят прогулок в коляске. Поэтому не стоит тратить семейный бюджет на самые дорогие модели.

"Не стоит накрывать коляски фатой, пеленкой или пледом, особенно в жару. Это крайне опасно! В закрытой коляске температура намного выше, чем "за бортом", что несет риск перегрева. Ребенок должен получать максимальное количество свежего воздуха для безопасной прогулки", - объясняет врач.

Раньше мы писали о том, как нельзя держать младенца.

Читайте также о том, можно ли младенцев носить в слингах.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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