Как выбрать идеальную коляску для младенца: инструкция от педиатра
Коляска для младенца должна быть надежной, устойчивой и обязательно выполненной из безопасных материалов. Также важно, чтобы она не была тяжелой, ведь маме нередко придется его поднимать по лестнице.
О том, как выбрать идеальную коляску для ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Lamalu clinic в Instagram.
Как выбрать коляску для новорожденного
"Это достаточно частый вопрос родителей на консультации, ведь ассортимент колясок очень велик. Помните, что коляски отличаются не только цветом и формой, а в первую очередь - техническим оснащением и материалом", - говорит педиатр Екатерина Шабельник.
Коляски делятся на:
- универсальные
- трансформеры
- колыбель
- прогулочные
Врач советует при выборе коляски для младенцев в первую очередь учитывать общие признаки. А именно:
- погодные условия страны, где будет находиться малыш
- состояние дорожного покрытия
- необходимую комплектацию (2 в 1, 3 в 1 с автокреслом)
- размер входной двери и лифта
- финансовую возможность семьи
Какими должны быть технические характеристики коляски
Сейчас на рынке есть много производителей колясок, все они имеют разные технические характеристики. Педиатр советует выбирать коляску по следующим признакам:
- качественная подвеска и амортизация, обеспечивающая плавную ходу
- колыбель литая или каркасная жорсткая
- большие пневматические колеса, 4-колесные более стойкие
- небольшой вес
- маневренность
- ручка, что перебрасывается
- съемная колыбель с системой быстрого крепления к шасси
- глубокий капюшон коляски с вентиляционным отсеком
- тканевые части из экологически полиэфира (водонепроницаемая, имеет отличную теплоизоляцию, устойчива к возгоранию и техническим повреждениям, прекрасно защищает от солнечных лучей, длительная эксплуатация)
- пятиточечные ремни безопасности (для прогулочного блока)
"Не отказывайтесь, если друзья или родственники предлагают подарить уже подержанную коляску. Главное провести химчистку и стирку мягких деталей", - говорит Шабельник.
Также она добавляет, что некоторые малыши не любят прогулок в коляске. Поэтому не стоит тратить семейный бюджет на самые дорогие модели.
"Не стоит накрывать коляски фатой, пеленкой или пледом, особенно в жару. Это крайне опасно! В закрытой коляске температура намного выше, чем "за бортом", что несет риск перегрева. Ребенок должен получать максимальное количество свежего воздуха для безопасной прогулки", - объясняет врач.
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