Как вы разрушаете свой дом, сами того не зная: 8 опасных привычек

Слишком частое использование бомб для ванны

Ароматные и красочные бомбочки для ванны могут создавать приятную атмосферу, но в то же время они портят сантехнику. Они содержат масла, ароматизаторы, блестки и соли, которые со временем оседают в трубах, создавая засоры.

Если использовать их часто, придется вызывать сантехника значительно раньше, чем вы ожидали. Лучше заменить их на натуральные добавки, такие как эфирные масла или морская соль без дополнительных примесей.

Использование химических средств для прочистки труб

Если ваша канализация часто засоряется, использование агрессивных средств для ее прочистки только ухудшит ситуацию. Большинство химических растворов выделяют тепло, которое может деформировать пластиковые трубы и повредить металлические.

Если проблема повторяется регулярно, стоит выяснить ее причину и применить профилактические методы очистки. Лучшим решением станет обращение к сантехнику или установка сетки для фильтрации мусора.

Если смыв забился, то лучше его прочистить, чем использовать агрессивную химию (фото: Freepik.com)

Покраска гнилой древесины

Древесина, которая начала гнить, не станет крепче после нанесения краски, а наоборот - процесс лишь ускорится. Краска закрывает влагу внутри материала, что создает идеальную среду для развития грибка и дальнейшего разрушения.

Вместо того, чтобы скрывать проблему, нужно найти ее причину, устранить источник влаги и заменить поврежденные элементы. Только после этого можно приступать к покраске.

Смывание салфеток в туалет

Многие производители обозначают влажные салфетки как "смываемые", но это лишь маркетинговый ход. На самом деле они не растворяются в воде так, как туалетная бумага, и могут вызвать серьезные засорения.

Также опасно смывать в унитаз пищевые отходы, кошачий наполнитель и другие предметы, которые не разлагаются быстро. Чтобы избежать проблем с канализацией, смывайте только туалетную бумагу.

Покраска кирпича

Покраска кирпичных стен может выглядеть эстетично, но этот материал нуждается в "дыхании". Краска закрывает поры кирпича, задерживая влагу, что приводит к его разрушению, образованию грибка и отслоению краски.

Это особенно критично для наружных стен, но даже внутри помещения проблема может развиваться постепенно. Если покраска неизбежна, используйте специальные средства для кладки и тщательно готовьте поверхность перед нанесением краски.

Покраска кирпича кажется эстетичной, но она портит стены (фото: Freepik.com)

Использование неподходящих моющих средств

Некоторые чистящие средства, которые кажутся универсальными, могут повредить поверхности в вашем доме.

Например, уксус - это слабая кислота, которая разрушает натуральный камень, деревянные покрытия и резиновые уплотнители в стиральных и посудомоечных машинах. Отбеливатель также может вызывать коррозию металлических поверхностей и разрушать защитные покрытия мебели. Перед использованием средства всегда проверяйте, безопасно ли оно для конкретного материала.

Пренебрежение подметанием пола

Если вы не убираете пол ежедневно, невидимые частицы пыли и грязи могут постепенно его портить. Мелкая абразивная пыль действует как наждачная бумага, оставляя микроцарапины на паркете и ламинате. Со временем покрытие тускнеет, теряет свой вид, а древесина может начать разрушаться.

Подметание пола - это вопрос не только гигиены, но и сохранения материалов (фото: Freepik.com)

Выращивание вьющихся растений на фасаде

Зеленые растения, оплетающие стены дома, могут выглядеть сказочно, но на самом деле они наносят серьезный вред. Корни вьющихся растений проникают в трещины в стенах, расширяя их и позволяя влаге проникать внутрь.

Они также могут разрушать штукатурку и способствовать появлению грибка. Если вам нравится зелень на фасаде, лучше использовать специальные конструкции для ее поддержки, чтобы она не контактировала непосредственно со стенами.

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