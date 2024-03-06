Как ветеранам получить жилье или компенсацию за него: пошаговая инструкция

Ветераны в Украине имеют право на содержание жилья, чтобы улучшить условия проживания. Для этого им необходимо встать на квартирный учет. Также они имеют право на возмещение.
В качестве ветеранов могут получить жилье или возмещение за него, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.
Ветераны, получившие ранения, контузию или увечье при участии в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жильем в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет. Жилье предоставляют местные советы и администрации, если на него выделено финансирование из бюджета.
Нужно собрать следующие документы:
Дополнительно:
Собранные документы необходимо подать в отдел, зачисляемый на квартирный учет (например, ЦНАП). В течение 30 календарных дней со дня подачи документов будет решение о взятии на квартирный учет.
В случае удовлетворения заявления получите письменный ответ с уведомлением даты взятия на учет, вида и номера очереди. В случае отказа получите письмо с мотивацией отказа и разъяснением.
Получить денежную компенсацию могут лица с инвалидностью в результате войны I и II группы, ВПЛ, являющиеся участниками боевых действий, или лицами с инвалидностью в результате войны III группы, члены семьи погибшего (пропавшего без вести).
Чтобы получить компенсацию, необходимо состоять на квартирном учете.
Внутренне перемещенным лицам следует состоять в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ по месту фактического проживания в пределах г. Киева или одной из областей.
Порядок получения денежной компенсации:
Подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты или ЦНАП по месту нахождения на квартирном учете.
Орган соцзащиты в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о назначении денежной компенсации со всеми необходимыми документами вносит в комиссию представление о выплате средств.
После получения заявления об изменениях в имущественном состоянии и/или в составе семьи, потере статуса, снятия с квартирного учета и т.д., соцзащита в течение 5 рабочих дней вносит в комиссию представление о пересмотре решения о назначении денежной компенсации.
Комиссия имеет 5 рабочих дней для принятия решения о назначении или отказе в назначении денежной компенсации.
На основании решения о назначении денежной компенсации открыть специальный счет в "Ощадбанке".
В течение 10 дней представить копию договора об открытии специального счета в "Ощадбанке" в орган соцзащиты.
Орган соцзащиты перечисляет на спецсчет денежную компенсацию, о чем сообщает заявителю в течение трех рабочих дней со дня перевода средств.
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