Как ветеранам получить жилье или компенсацию за него: пошаговая инструкция

Ветераны в Украине имеют право на содержание жилья, чтобы улучшить условия проживания. Для этого им необходимо встать на квартирный учет. Также они имеют право на возмещение.

В качестве ветеранов могут получить жилье или возмещение за него, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинский ветеранский фонд .

Как встать на учет

Ветераны, получившие ранения, контузию или увечье при участии в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жильем в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет. Жилье предоставляют местные советы и администрации, если на него выделено финансирование из бюджета.

Нужно собрать следующие документы:

заявление о взятии на квартирный учет (ее выдает по месту жительства исполнительный комитет районного, городского, поселкового, сельского совета или по месту работы, если ваше предприятие имеет жилищный фонд). Заявление подписывают все члены семьи, живущие вместе

справку с места жительства о составе семьи и прописку

копию удостоверения УБД/лица с инвалидностью в результате войны/участника войны

копии паспорта и ИНН

при наличии членов семьи - справки о том, находятся ли они на квартирном учете по месту работы

Дополнительно:

для участника боевых действий - справку об участии в боевых действиях

для лица с инвалидностью в результате войны или участника войны - копии удостоверений

справку соцзащиты о пребывании на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы

для ВПЛ - копии справок о пребывании на учете в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах

акт обследования жилищных условий

оригинал заключения врачебно-консультативной комиссии о наличии тяжелой формы хронического заболевания

справка/выписка из решения исполнительного комитета местного совета о несоответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам

копия договора найма жилья

копия технического паспорта квартиры или копии страниц техпаспорта дома, свидетельство о праве собственности

Собранные документы необходимо подать в отдел, зачисляемый на квартирный учет (например, ЦНАП). В течение 30 календарных дней со дня подачи документов будет решение о взятии на квартирный учет.

В случае удовлетворения заявления получите письменный ответ с уведомлением даты взятия на учет, вида и номера очереди. В случае отказа получите письмо с мотивацией отказа и разъяснением.

Как получить деньги вместо жилья

Получить денежную компенсацию могут лица с инвалидностью в результате войны I и II группы, ВПЛ, являющиеся участниками боевых действий, или лицами с инвалидностью в результате войны III группы, члены семьи погибшего (пропавшего без вести).

Чтобы получить компенсацию, необходимо состоять на квартирном учете.

Внутренне перемещенным лицам следует состоять в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ по месту фактического проживания в пределах г. Киева или одной из областей.

Порядок получения денежной компенсации:

Подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты или ЦНАП по месту нахождения на квартирном учете.

Орган соцзащиты в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о назначении денежной компенсации со всеми необходимыми документами вносит в комиссию представление о выплате средств.

После получения заявления об изменениях в имущественном состоянии и/или в составе семьи, потере статуса, снятия с квартирного учета и т.д., соцзащита в течение 5 рабочих дней вносит в комиссию представление о пересмотре решения о назначении денежной компенсации.

Комиссия имеет 5 рабочих дней для принятия решения о назначении или отказе в назначении денежной компенсации.

На основании решения о назначении денежной компенсации открыть специальный счет в "Ощадбанке".

В течение 10 дней представить копию договора об открытии специального счета в "Ощадбанке" в орган соцзащиты.

Орган соцзащиты перечисляет на спецсчет денежную компенсацию, о чем сообщает заявителю в течение трех рабочих дней со дня перевода средств.