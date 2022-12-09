Как уберечь женскую энергию, даже если все плохо. Профессиональные советы психолога

Куда исчезает энергия?

“Энергия – самый ценный ресурс, который есть у человека. Это запас сил, который нам нужен для продуктивной работы и хорошего самочувствия. Так что если утром ваш заряд почти на нуле, это значит только одно: вы тратите энергии больше, чем получаете", – рассказывает Алена Щербань.

Каждый человек, независимо от пола, имеет мужскую и женскую энергию. Женская – кроткая и конструктивная сила, которая помогает любить и наслаждаться жизнью. Мужская – направлена на отстаивание собственных интересов. Обе энергии развиты в человеке на разном уровне и активируются в зависимости от ситуации.

Впрочем, существует пропорция, при которой женщина чувствует себя гармонично – это 75% женской энергии и 25% мужской. Куда исчезает энергия? У нее много врагов: стресс, страх и тревожность, токсические отношения, вредные привычки, эмоциональная зависимость… К счастью, потерянную энергию можно восстановить.

Отдыхайте правильно

Листание новостей в Telegram – не отдых, а гарантированная доза стресса, поскольку позитивом новости радуют редко. Стресс не только разрушает нервные клетки, но и блокирует доступ новой энергии.

Активировать правильные энергетические потоки поможет движение, поэтому не сидите на месте – почаще гуляйте на свежем воздухе. Природа – лучший источник энергии.

Вы, вероятно, замечали, что после прогулки происходит определенная перезагрузка: вы наполняетесь силами, в голове появляются новые идеи, формируются цели, возникает мотивация. Забудьте о смартфоне и наслаждайтесь природой.

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Живите сейчас

Даже во время войны нужно жить здесь и сейчас. Мы теряем энергию, когда вычеркиваем свое присутствие в реальности и мыслями устремляемся в будущее.

"Куплю новое платье уже после войны", "Зайду в ресторан, когда война закончится". Существование между прошлым и будущим высасывает из нас последние капли энергии.

Совет психолога: не откладывайте удовольствие на потом. Выпейте ароматный кофе с круасаном в любимом в кафе, сходите в кинотеатр, в конце концов приобретите платье, которое вам нравится. Маленькие радости – это тоже источник энергии.

Займитесь спортом или танцами

Если вы заметили, что обычные жизненные ситуации – очередь в магазине, пятно на новых джинсах – быстро выводят вас из равновесия, значит ваша женская энергия трансформируется в агрессию. Не беспокойтесь, во время войны это неудивительно.

Впрочем, негатив нужно куда-то девать, и самый лучший помощник в этом – спорт. Занятия в спортзале высвобождают отрицательную энергию, а ее место заполняется положительной энергией.

Не забывайте и о медитациях – это самый простой способ соединиться со своим внутренним "я" и наполниться новыми силами.

Снимите блок

Наполняться энергией женщине мешают психологические блоки. Например, когда вы смотрите на себя в зеркало и говорите что-то вроде: "Я некрасива, поэтому не заслуживаю быть счастливой". Вот это и есть ментальный блок, который не дает вам наполниться новыми силами.

В больших количествах женская энергия тратится на скрытые обиды, злобу или неоправданные ожидания относительно партнера. Снять блок самостоятельно очень тяжело. Желательно обратиться за помощью квалифицированного психолога.

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Хвалите себя

Не секрет, что мнения материальны. Поэтому хвалите себя за каждое достижение, каждое хорошо выполненное задание ("Я молодец, я успешна!").

Наполняя каждое свое действие положительными смыслами, вы получаете порцию женской энергии. Вообще, ежесекундно будьте женственной. Не забывайте о легкости и женственности в движениях, одежде, жестах, улыбке.

Обращайтесь за помощью мужчин

Быть независимой женщиной, которая все может сделать сама – это, конечно, круто. Но на женскую энергию такая позиция оказывает плохое влияние. Иногда нужно забыть о девизе: "Я все могу сама!" и попросить мужчину о помощи.

Это оказывает положительное влияние на раскрытие вашей женской энергии, а также позволяет мужчине почувствовать себя мужчиной.

Заботьтесь о себе

Первое правило выживания в экстремальной ситуации: сначала позаботься о себе, а потом помогай другим. В это непростое время не забывайте о собственном здоровье.

По статистике, около 30% процентов болевших украинцев отложили визит к врачу в связи с войной. Это неправильно.

Если вам нужно поставить пломбу – немедленно идите к стоматологу, поскольку вы будете терять долю энергии до тех пор, пока не решите проблему.

То же касается питания и косметологических процедур. Чувствовать себя счастливой можно только тогда, когда вы уверены в своих силах.