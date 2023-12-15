Как украинцам сохранить молодость мозга: что нужно делать и есть

Что нужно делать для мозга

Диетолог подчеркнула, чтобы сохранить мозг в работоспособном состоянии на долгие годы, важно не только разгадывать кроссворды, как советуют популярные журналы, но направить свое питание в правильном русле, навсегда отказаться от курения; свести к минимуму сладости, пить достаточно чистой воды, беречь печень в здоровом состоянии, пытаться дышать чистым воздухом и контролировать уровень воспаления в организме.

Полезные советы

Важно дышать чистым воздухом. Если вы не живете в лесу, а вблизи трасс, дорог, где много машин, пользуйтесь воздухофильтром. Больше всего поглощает пыль и мельчайшие частицы hepa-фильтр.

Посещайте сауну. После нее выходит много токсинов, которые не перегружают почки и печень. Во время сауны пейте воду с электролитами. Простейший электролитный раствор - компот из разных сухофруктов или несоленый овощной отвар (морковь, картофель, корень петрушки, капуста).

Используйте фильтрующие воздух растения (антуриум Андре, гербера Джемсона, сциндапсус, аглаонема, хлорофитум, хризантема садовая).

Активируйте детоксикационные возможности печени: употребляйте ростки брокколи (хотя бы столовую ложку).

Контролируйте наличие токсической аминокислоты гомоцистеина в крови - она разрушает сосуды, вызывает воспаление и является серьезным сигналом организма о возможной сосудистой катастрофе. Присутствие в пище трех витаминов группы В – В6, В9, В12 предотвращает образование гомоцистеина.

Очень важен витамин В9, но лучше всего - в естественной, а не синтетической форме. Естественная форма называется метилфолатом и ее обильно в темно-зеленой листовой зелени: шпинат, капуста кале.

Не менее опасен и гомоцистеин тиолактон, который токсически действует на мозг. Чтобы инактивировать эту токсическую молекулу, необходимо активировать образование в организме фермента параоксаназы1 (PON1). Наиболее стимулирует образование этого фермента употребление плодов граната, черноплодной рябины.

Важным гормоном, который влияет на настроение, является нейромедиатор серотонин. Он образуется из аминокислоты триптофана (она содержится в белковых продуктах: индейка, молоко) в присутствии витамина В6 и с помощью кишечных бактерий Bifidobacterium Infantis.

Для того чтобы в кишечнике жили и хорошо себя чувствовали самые полезные бактерии, важно ежедневно употреблять продукты, богатые разными типами клетчатки. Особенно ценны - лук, чеснок, топинамбур, вареный в "мундире" и охлажденный до комнатной температуры картофель, грибы, овсяная, жемчужная и пшенная крупа, ягоды клюквы, морская водоросль ламинария.

Особенно ценны квашеные (ферментированные) продукты, в первую очередь, квашеная капуста, свекла.

Важное значение для нормальной работы мозга имеет биохимический процесс, называемый метилированием ДНК. От него зависят детоксикация, синтез нейромедиаторов, гормона мелатонина, создание энергии, создание иммунных клеток, восстановление клеток, включение и выключение генов.

С возрастом происходит глобальное деметилирование генов, вызывающее активацию генов, которые в норме должны "молчать". Оно провоцируется поломками хромосом, возрастным понижением активности ферментов, избытком аминокислоты гомоцистеина, недостаточным уровнем половых гормонов, дефицит потребления и усвоения фолиевой кислоты (фолатов), витамина В12, цинка и селена.

На ментальное здоровье влияют состояние сердечно-сосудистой системы, зубов, почек, щитовидной и паращитовидной железы, надпочечников, токсоплазмоз.

Обязательно должна быть физическая активность и не просто какая-нибудь, а разная: и ходьба, и быстрая ходьба, и интервальные, и силовые (отжим, подтягивание, с весом собственного тела) и другие (об этом можно отдельный пост).

Глубокий сон без светового и шумового загрязнения (последнее выполнить сложно, потому что сирены).