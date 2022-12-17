Как украинцам получить социальную стипендию: обновлен список документов

Когда назначается стипендия?

Так, согласно Постановлению Кабмина от 15.11.2022 № 1320 соответствующая стипендия назначается при условии представления:

студентами (курсантами) из семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" - справки органа социальной защиты населения о назначении семьи соответствующей помощи;

Детьми, проживающими в населенных пунктах на линии столкновения (до окончания детьми учебы в учебном заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) - выписки из реестра территориальной общины, содержащей сведения о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства (нахождении) лица в населенном пункте на линии разграничения.

Лицами, признанными пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и их детьми (до окончания детьми обучения в таком учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет). Они должны предоставить:

копии удостоверения пострадавшего участника Революции Достоинства ИЛИ участника боевых действий установленного образца;

справки органа социальной защиты населения о пребывании на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, по зарегистрированному (задекларированному) месту жительства (нахождения) со ссылкой на норму законодательства, в соответствии с которой установлен статус участника боевых действий, или копии справки о непосредственном участии лица в АТО, обеспечении его проведения и защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, или

копии справки об участии лица в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления;

Детьми, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста (до окончания учебы в таком учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет). Им нужно предоставить: