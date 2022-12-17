Как украинцам получить социальную стипендию: обновлен список документов

Социальную стипендию в Украине можно получить по обновленному списку документов. Новые правила вступили в силу после 30 ноября 2022 года.
Об этом сообщили на странице "Юридический советник для ВПО" в Facebook.
Так, согласно Постановлению Кабмина от 15.11.2022 № 1320 соответствующая стипендия назначается при условии представления:
студентами (курсантами) из семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" - справки органа социальной защиты населения о назначении семьи соответствующей помощи;
Детьми, проживающими в населенных пунктах на линии столкновения (до окончания детьми учебы в учебном заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) - выписки из реестра территориальной общины, содержащей сведения о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства (нахождении) лица в населенном пункте на линии разграничения.
Лицами, признанными пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и их детьми (до окончания детьми обучения в таком учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет). Они должны предоставить:
Детьми, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста (до окончания учебы в таком учреждении, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет). Им нужно предоставить:
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