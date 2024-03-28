Как на украинском правильно называть "простынь" и "наволочку"

По словам языковеда, чехол из ткани, надеваемый на подушку, следует называть так: "наволока" или "наволочка". А мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – "напірником". А есть еще одно старинное название – пошивка.

"Запомните: не "простынь", а "простирало" или "простирадло". Не пОдушка, а подУшка", - подчеркнул Авраменко.

При этом эксперт уточнил, что слово "постіль" имеет двойное ударение. То есть, можно говорить как "пОстіль", так и "постІль".

Кстати, и "підодеяльник" – это суржик. На самом деле чехол, который надевают на одеяло – это "підковдра"

"Запомните! Не "підодіяльник", а "підковдра", - подчеркнул языковед.