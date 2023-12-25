Как украинские артисты возрождают народные колядки в Рождество (видео)

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss неоднократно имела честь петь украинские колядки, в том числе и самую известную колядку Леонтовича "Щедрик". Но в этом году Юля исполнила другую украинскую песню, под названием "Роди Боже, жито".

Своим волшебным голосом Санина напомнила, сколь важно помнить, что все начинается именно с земли и ржи и насколько важны наши традиционные ценности.

Для этого выступления Юлия принимала невероятный народный образ, демонстрирующий элементы украинской культуры.

Надя Дорофеева

Дорофеева также не впервые уже исполняет украинские колядки, но на этот раз она сделала это по-особому, ведь соединила свою песню, которую спела вместе с мужем Кацуриным, "Щоб не було" с народной щедровкой "Ой, сивая та зозуленька".

Стоит сказать, что это очень неожиданно и интересно, поскольку эти песни имеют разный стиль, но это профессиональное сочетание впечатляет.

KOLA и Adam

Молодые таланты слились в дуэт и исполнили замечательную украинскую колядку "Нова радість стала" и, как и Дорофеева, объединили ее со своей песней "Зорепади". Их голоса очень нежно сочетаются и издают щемящее звучание колядки.

Тина Король

Тина Кароль, вероятно одна из тех артисток, в творческом арсенале которой уже перепеты многие колядки, но в этом году ей посчастливилось исполнить не одну колядку, но особенной стала та, которая не звучала уже более 400 лет. И она называется "Ой, радуйся Земле, син Божий народився".

Именно ее Тина исполнила в музыкальном сопровождении военного, что демонстрирует, насколько талантливы наши защитники.