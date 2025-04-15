Как туристы теряют кучу денег: 7 распространенных ошибок, которые опустошают кошельки
Путешествия за границу - это отличный способ отдохнуть и открыть новые страны, но туристы часто допускают ошибки, связанные с деньгами, из-за недостатка опыта или подготовки. Это может дорого обойтись - от лишних комиссий до непредвиденных расходов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Huffpost рассказывает, как избежать самых распространенных денежных ошибок, которые совершают путешественники.
Оплата комиссий за международные транзакции
Одна из самых распространенных ошибок - это уплата комиссий за международные транзакции по кредитной карте. Они обычно составляют около 3% от каждой покупки. Если вы часто путешествуете, стоит оформить карту без такой комиссии. Перед поездкой лучше узнать в банке, действует ли такая комиссия, чтобы избежать сюрпризов. Сравните несколько карт и выберите самую выгодную.
Отсутствие наличных в местной валюте
Часто туристы прибывают в страну без наличных, надеясь снять их с банкомата. Но во многих ситуациях деньги могут понадобиться сразу: такси, чаевые в отеле или покупка мелочей. Снять средства в аэропорту можно, но комиссии обычно высокие. Лучше обменять валюту еще дома через банк. Для начала поездки рекомендуется иметь от 100 до 300 долларов в местной валюте.
Обмен валюты в первом же киоске
Многие туристы обменивают деньги сразу в аэропорту, где курс обычно самый невыгодный. Обменные пункты в аэропортах могут дополнительно взимать комиссию до 14% сверх официального курса. Лучше дождаться возможности снять наличные из банкомата в центре города. Если выбираете обмен, избегайте туристических зон. Исследование заранее поможет найти более выгодные условия.
Частые снятия небольших сумм из банкомата
Снимать по чуть-чуть - не лучшая стратегия. Ведь за каждую операцию взимается комиссия от банкомата и вашего банка. Рекомендуется снимать сразу большую сумму и хранить ее в безопасном месте. Но не забывайте о безопасности - избегайте темных улиц и сомнительных автоматов. Лучше пользоваться банкоматами внутри банков или супермаркетов.
Часто снимать небольшие суммы с банкоматов - ошибочная стратегия (фото: Pixabay.com)
Неумение считать курс обмена
Чтобы избежать необдуманных трат, стоит понимать, сколько стоит товар в долларах. Незнание курса часто приводит к чрезмерным тратам. Перед поездкой можно потренироваться "переводить" цены в привычную валюту. Например: "Эта пицца обойдется мне в 10 долларов". Это поможет лучше ориентироваться в стоимости товаров за рубежом.
Оплата картой в валюте страны проживания
Иногда терминал спрашивает, в какой валюте хотите оплатить - местной или домашней. Выбирать доллары или евро, кажется удобным, но это невыгодно. Такая "динамическая конвертация" имеет высокие дополнительные сборы. Всегда выбирайте оплату в местной валюте. Таким образом вы платите по курсу вашего банка, а не по завышенному курсу терминала.
Игнорирование расходов на мобильную связь
Роуминг может стоить очень дорого, особенно при использовании мобильного интернета. Важно заранее позаботиться о связи - купить местную SIM-карту или подключить международный тариф. Wi-Fi не всегда доступен и безопасен. Непланируемые траты на телефон могут испортить впечатление от отпуска. Исследуйте варианты перед поездкой.
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