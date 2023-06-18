Как точно понять, что отношения с мужчиной не имеют будущего

Неопределенность

Вы встречаетесь с мужчиной уже какое-то время, но не понимаете, куда ведут ваши отношения и вообще ведут ли они куда-то. Потому что вы не видите их развития.

Любимый говорит, что создавать семью не ко времени, нужно подождать, мешает обучение или работа или еще что-то. То есть вы видите, что мужчина ничего не делает для решения этих преград, а лишь приводит их, как причины, мешающие создать семейный союз.

Действительно влюбленный мужчина имеет большое желание форсировать отношения, когда он видит и понимает, что перед ним "именно та" женщина.

Неконкретность планов

В этом случае мужчина постоянно говорит о призрачном будущем, о том, что скоро будет происходить в ваших отношениях. Много хороших слов, не подкрепленных действиями. Поскольку женщины любят ушами, вы можете долго не замечать того, что его планы не конкретны, что это просто слова, фантазии или просто "лапша".

Если вы видите, что мужчина только размышляет, лучше такие отношения завершить и не тратить впустую свое время и жизненные ресурсы.

Вы плохо чувствуете себя в этих отношениях

Задайте себе один вопрос: "С момента знакомства с этим мужчиной моя жизнь стала лучше или хуже?". Сюда можно вложить разные смыслы: начиная от внешности, женственности, заканчивая вашим развитием и мироощущением.

Если вы чувствуете тревогу, чахнете, увядаете, то ничего хорошего эти отношения вам не дают и уже не дадут.

Вы испытываете негативные эмоции от поступков мужчины

Задайте себе вопрос и дайте на него честный ответ: ваш мужчина своими поступками заставляет вас радоваться или страдать? Если страдаете, делайте выводы и принимайте решения.

Помните, взаимная любовь и здоровые отношения должны давать вам крылья, чувство безопасности и радости.

Мужчине нужен от вас только секс

Он проявляет ласку и заботу к вам только тогда, когда нуждается в удовлетворении своих сексуальных потребностей? Отношения состоят только из сексуальной близости и не наполнены заботой, лаской, вниманием?

Если вы надеетесь, что отношения рано или поздно перейдут на другой уровень и у него проснется к вам интерес, то знайте, что этого не произойдет.

Мужчина унижает вас

Он может быть грубым с вами как один, так и в присутствии других людей. Многие женщины в такой ситуации начинают заниматься самокопанием: "Возможно, я это заслужила?" Они проглатывают образы, прощают, а потом все повторяется.

Выходите из этих отношений, потому что такой мужчина уничтожит вашу самооценку. И чем дальше, тем сложнее вам будет выбраться из таких отношений.

Вы пытаетесь спасти отношения любой ценой

Ваши отношения полны конфликтов, но вы пытаетесь сделать все возможное, чтобы их спасти. Вы надеетесь, что рано или поздно ваш мужчина "все поймет" и изменится, станет более благоразумным.

Можем с уверенностью сказать, что еще ни у одной женщины такая ситуация не закончилась хорошо. Потому что мужчина, для которого отношения становятся неинтересными, ничего не будет делать, чтобы измениться.

Как только вы поймали себя на мысли, что вся работа в отношениях идет от вас, сразу делайте правильный вывод.