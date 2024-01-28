Как стильно добавить фиолетовые вещи в свой гардероб

Как добавить в свой гардероб фиолетовый цвет

Это оттенок, всегда привлекает внимание своей загадочностью и изысканностью. В мире моды он используется как символ таинственности и роскоши, его часто можно встретить в вечерних платьях, украшениях, цветовой гамме платков и галстуков.

Фиолетовый ассоциируется с романтикой, отражает в себе творчество и фантазию, поэтому часто встречается в наряде художников, музыкантов и вообще у творческих людей. Ибо этот цвет несет каплю загадочности и глубины, которая так важна тонким личностям.

В мире верующих, фиолетовый считается символом духовности, поэтому он часто используется в нарядах и аксессуарах для духовных практик, йоги и медитаций.

Фиолетовый довольно яркий цвет, поэтому если в образе нужны краски и разнообразие, то он поможет добавить в образ интерес и загадочность.

Чтобы он гармонично выглядел в майке, добавьте немного румянца, так фиолетовый не будет слишком акцентным и не перетянет на себя все внимание.

Как добавить фиолетовый цвет в свой гардероб (фото: Pinterest)

С какими цветами сочетать фиолетовый

Этот цвет может иметь разные оттенки, от нежных лавандовых до глубоких индиго, каждый из которых имеет свою палитру сочетаний, но есть базовые сочетания с любым оттенком, которые будут в образе выглядеть уместно и сбалансированно.

Фиолетовый и черный

Фиолетовый выступает ярким дополнением, а черный умело нейтрализует довольно заметный фиолетовый оттенок.

Фиолетовый и желтый

Дуэт наполнен настроением, цветом, жизнью и позитивом. Сочетание этих цветов подходит для смелых и творческих личностей.

Фиолетовый и розовый

Большое сходство между цветами позволяет заметить стилистический прием под названием "Растяжка цвета" и сделать почти монохромный образ с маленькими, почти заметными акцентами.

Рекомендуется использовать эти цветовые сочетания либо в качестве базы своего образа, дополнив еще одним цветом, либо оставить образы такими и дополнить его аксессуарами, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Как добавить фиолетовый цвет в свой гардероб (фото: Pinterest)