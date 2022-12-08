Как стилизовать украинский платок: идеи стильных образов (фото)

Почему платок был таким важным?

Раньше платок был ежедневным элементом одежды для украинской женщины. Их подбирали согласно случаю.

На праздники наряжались яркие, в будни - сдержанные и однотонные. Молодые девушки часто носили белые платки с цветными орнаментами. А старшие женщины - сдержанные модели темных цветов.

Вышитый украинский платок (фото: uamodna.com)

К тому же платок использовали в разных обрядах. Во время сватовства девушка дарила по платку старостам и связывала парню, если соглашалась на брак.

А уже прямо на свадьбе с невесты снимали фату и связывали на голову платок. Это значит, что теперь она уже не девка, а замужем женщина. Такая традиция до сих пор встречается на свадьбах.

Ежедневное ношение платка могло все же надоедать, поэтому наши предки придумывали разнообразные вариации, дошедшие и до нас.

Как и с чем носить платок?

В зависимости от размеров платок может стать полноценным элементом образа или успешно дополнить его. Стандартный ее размер - это 90 на 90 см, однако можно найти и 60 на 60.

"По-французски"

Это классический способ носить платок, когда вы завязываете его на волосах небрежным узлом. Кроме того, можно носить ее как косынку, выпустив немного волос из-под платка.

Если у вас длинные волосы, можете сделать их более густыми за счет вплетения шелкового платка.

Французский стиль ношения платка (фото: huamodna.com)

Вокруг шеи

Платок может выполнять роль шарфа. Просто повяжите его на верхнюю одежду вокруг шеи так, чтобы треугольный край немного свисал. На однотонной одежде элемент станет уместным ярким пятном.

Однако не последнюю роль играет, какую именно верхнюю одежду вы носите. Если это объемная куртка с капюшоном, то платок сделает образ просто бестолковым. Лучше всего в таком случае подойдет пальто.

Как связать платок вокруг шеи (фото: ukr.media)

На сумку

Если платок слишком маленький, вы смело можете завязать его на ручку сумки, что придаст образу элегантности. Или вместо сумки обвяжите собственное запястье, и тогда платок станет будто браслетом - два в одном!

Платок может стать не только элементом одежды (фото: instagram.com/xyctka.brand)

Вместо ремня

Взяв довольно большой платок, вы можете связать его вокруг талии как пояс или ремень. Зимой это обычно не очень уместно, однако для особенного события вполне можно попробовать.

Но следите, чтобы аксессуар подходил общей цветовой гамме вашего образа.

Виктория Бекхэм также любит носить платок на талии (фото: thecut.com)