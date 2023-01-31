Как не стать жертвой онлайн-мошенников: в киберполиции дали важные советы

Мошенники, активизировавшиеся в интернете, используют различные схемы обмана для кражи персональных данных украинцев и снятия денег с банковских счетов. Правоохранители рассказали о распространенных уловках злоумышленников, и дали советы, как уберечься от киберпреступников.
Об этом передает Pravdatutnews.
Как отмечает старший инспектор управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области Валерия Иванкова, чаще всего такие мошенники используют для проворачивания аферы телефон и мессенджеры.
Злоумышленники рассылают ссылки, которые похожи на официальные источники информации, но имеют некоторые изменения. Так, мошенник непосредственно получает всю информацию, которая обрабатывается на сайте.
К примеру, это могут быть почти идентичные копии государственных сайтов, на которых аферисты обещают гражданам выплаты.
Далее с помощью онлайн-сервисов и массовой рассылки SMS гражданам поступало сообщение о получении соцпомощи, объясняет инспектор управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области Денис Вовныш.
"В частности, Е-поддержка, пособия от ЕС и других платежных фондов. После этого пользователи переходили по данной ссылке с SMS-сообщения, вводили свои банковские реквизиты и таким образом персональные данные становились известны злоумышленникам", - говорит он.
В полиции обращают внимание, что есть специальная база данных, где граждане могут проверить, можно ли доверять тому или иному ресурсу.
Для этого следует зайти на сайт киберполиции и в разделе "Stop Fraud" https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ посмотреть: есть ли номер телефона, банковская карта или ссылка на сайт в базе мошенников киберполиции.
"Это не является 100% панацеей от того, но это вариант себя обезопасить", - сказал правоохранитель.
Кроме того в полиции рекомендуют гуглить непосредственно номера телефонов, банковские карты, отзывы на сайт, смотреть разные ресурсы информации.
К слову, недавно в Telegram заработал аналогичный чат-бот от киберполиции, где можно проверить, не пытаются ли вас обмануть злоумышленник.
Также преступники могут в телефонном общении выманивать у человека все информацию непосредственно о ваших персональных данных, о банковской карте: ее номер или CVV- номер, о сроке действия.
"Или же они побуждают вас к другим действиям, например ваш родственник находится в опасности или попал в какое-то злое событие и поэтому необходимо прислать определенные средства, чтобы ему помочь", - рассказала Иванкова.
Видео: правоохранители дали советы, как не стать жертвой онлайн-мошенников
Ранее сообщалось, что в Украине мошенники придумали новую схему обмана, для чего просят телефон - позвонить.
А также мы писали, что недавно мошенники ограбили известную украинскую писательницу, у которой за ночь сняли 30 тысяч гривен с карты.