Как стать патронатной семьей: пошаговая инструкция от Фонда Рината Ахметова

Юлия и Виталий Тарасенко из Обухова имеют трое собственных детей и уже более пяти лет предоставляют убежище детям, которые по тем или иным причинам остались без родной семьи. За это время в семье временно воспитывалось 15 таких мальчиков и девочек.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Пять детей, которые были у нас под патронатом, усыновлены семьями. Девять детей вернулись в биологические семьи. Один ребенок, который имел инвалидность, был устроен в реабилитационный центр", - говорит Юлия.

Семейный патронат – это одна из форм устройства ребенка, у которого нет родителей или они находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут воспитывать его. Благодаря патронату ребенок продолжает расти как раз в условиях семьи.

В Украине об этой форме опеки стали говорить еще в 2009 году. Во время полномасштабной войны этот вариант поддержки приобрел большое значение. Раньше дети, потерявшие родителей, сразу попадали исключительно в институционные учреждения. Сейчас период, необходимый для решения дальнейшей судьбы, они могут жить в патронатной семье, что положительно сказывается на их будущем.

Программа "Сиротству - нет!" Фонду Рината Ахметова уже более 19 лет оказывает информационную поддержку по всем вариантам семейного устройства ребенка. Благодаря ей уже более 10 тысяч детей воспитываются в семьях. Специально для Фонда руководительница службы социального сопровождения Шевченковского районного в городе Киеве центра социальных служб Юлия Нагацкая ответила на наиболее распространенные вопросы о патронате.

Что такое патронатный воспитатель?

Это человек, который вместе со своей семьей обеспечивает уход, воспитание и реабилитацию детей у себя дома, объясняет Юлия Нагацкая. А еще, это работа – социальная услуга, за которую государство предусмотрело:

Заработную плату;

Официальное трудоустройство;

страховые взносы;

Консультации и психологическую поддержку специалистов;

На детей также есть выплаты. Причем есть ряд ситуаций, в которых базовый размер денежного довольствия увеличивается.

Следует понимать, что патронатный воспитатель — это работа, исключающая подработку, ведь важно, чтобы человек постоянно мог быть рядом с ребенком.

Могу ли я стать патронатным воспитателем?

Да, если вы совершеннолетний гражданин или гражданка Украины, имеете опыт воспитания ребенка и жилищные условия для предоставления таких услуг.

Юлия Нагацкая добавляет, что в вашей истории жизни не должно быть таких страниц, как лишение родительских прав, судимость, пребывание на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах. Также эту работу не доверят, если есть вредные повадки.

Все члены будущей патронатной семьи должны согласиться с такой деятельностью. Кроме того, в семье должен быть совершеннолетний член семьи (муж, жена, сын, дочь), готовый помогать в работе. И воспитатель, и его помощник должны пройти обучение, подчеркивает программа Сиротству – нет! Фонда Рината Ахметова.

Сколько детей может быть одновременно у патронатного воспитателя?

Количество детей зависит от условий проживания, особенностей ухода, воспитания и реабилитации каждого ребенка — все это указано в договоре о патронате.

С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения. В этот период разрешено устраивать в семье патронатного воспитателя детей, которые не являются родными братьями и сестрами или не воспитывались в одной семье. Численность устроенных детей, не являющихся членами одной семьи, не может превышать 5 человек, отмечает Юлия Нагацкая.

Как долго дети находятся в патронатной семье?

В среднем – от 1 до 3 месяцев, на практике – не более чем до 6 месяцев.

Какие обязанности у патронатного воспитателя?

Прежде всего, он должен делать все то же, что каждый человек делает для своих биологических детей. То есть ухаживать, воспитывать, заботиться о моральном и физическом состоянии. А еще создавать надлежащие условия для проживания, обучения и развития.

Также воспитатель имеет:

представлять в рамках своих полномочий интересы ребенка в соответствующих учреждениях и организациях;

взаимодействовать с работниками службы по делам детей, быть членом междисциплинарной команды специалистов, помогающей ребенку, и осуществлять мероприятия, предусмотренные индивидуальным планом социальной защиты ребенка;

сотрудничать с родителями или законными представителями ребенка, чтобы помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства;

стать посредниками между ребенком и его биологическими родителями или усыновителями, приемными родителями;

подготовить ребенка к возвращению в биологическую семью или устройство в другую форму семейного воспитания.

По мнению патронатной воспитательницы Юлии Тарасенко, одним из самых сложных моментов, которые переживает каждый патронатный воспитатель, является привязанность к детям. Особенно сложно расставаться с маленькими детьми, к которым прикипаешь всем сердцем и душой.

"Мы все сталкиваемся с этим. Но впереди будет еще очень много семей, сложных детских судеб, детей, которые будут рассчитывать на вашу поддержку и заботу. И только время и опыт дают нам силы отпускать детей с легким сердцем", - говорит она.

Как стать патронатным воспитателем?

Первый шаг — обратиться в центр предоставления социальных услуг или другого учреждения, которое предоставляет в территориальной общине социальные услуги (далее – "социальное учреждение"), отмечает Юлия Нагацкая.

Список нужных документов:

Заявление о намерении стать патронатным воспитателем;

заявление о согласии на устройство ребенка в семью патронатного воспитателя от всех членов семьи, а также лиц, проживающих с ним, в том числе биологических детей, если они достигли такого возраста и развития, которые могут это согласие выразить;

выводы о состоянии здоровья кандидата в патронатные воспитатели, добровольного помощника и лиц, живущих вместе с ним, составлены по специальной форме;

справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, кандидата в патронатные воспитатели и членов семьи, достигших 14-летнего возраста и проживающих вместе с ним;

а также копии:

паспортов кандидата в патронатные воспитатели и помощника;

паспорта иностранца или вида на постоянное проживание, удостоверяющее личность без гражданства;

свидетельства о браке или иного документа, подтверждающего родственные отношения или семейные отношения кандидата в патронатные воспитатели и добровольного помощника;

документа, подтверждающего право собственности или пользования жилым помещением.

Курсы и договор

На втором этапе, по словам Юлии Нагацкой, служба регистрирует документы и проверяет их. А еще - посылает запрос на оценку семейной ситуации и жилищно-бытовых условий семьи кандидата в патронатные воспитатели.

Если кандидат в патронатные воспитатели и его помощник прошли первоначальный отбор, служба в течение 5 рабочих дней направляет их на обучение. Он длится два месяца.

По завершении выдается рекомендация. В случае отказа человек должен объяснить причины. В случае согласования кандидатуры, служба готовит решение органа опеки и попечительства и проект договора о предоставлении услуг по патронату над ребенком.

Патронатная воспитательница Юлия Тарасенко не представляет свою жизнь без этой работы и призывает неравнодушных людей стать патронатными воспитателями.

"Ничего для ребенка нет лучше, чем расти в любящей, заботливой семье. Мы являемся тем звеном, которое ведет судьбы детей именно к счастливой семье и процветающему будущему", - убеждена она.

Выводы

Патронат - форма поддержки, которая имеет немало преимуществ для ребенка, отмечает программа "Сиротство - нет!" Фонда Рината Ахметова. Ведь семья - это природная среда для человека, у которого еще нет достаточного жизненного опыта и необходимых для выживания навыков. Именно семья обеспечивает индивидуальный подход, лучше понимает характер и потребности мальчика или девочки. Благодаря этому у ребенка закладывается база для формирования устойчивых отношений и разнопланового развития в будущем.