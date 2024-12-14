Как спилить старые деревья правильно, безопасно и легко

В декабре, когда садовый сезон на пике зимнего покоя, иногда возникает необходимость спилить старые или поврежденные деревья. Однако зимняя обрезка имеет свои особенности, и если действовать неправильно, это может привести к травмам или повреждениям сада.

РБК-Украина (проект Styler) предоставляет советы, которые помогут не только сохранить деревья, но и предотвратить возможные опасности, связанные с неправильным выполнением работ в холодный период.

Когда лучше спиливать деревья в декабре

В общем, декабрь - не лучший месяц для спила деревьев, но в некоторых случаях, таких как удаление старых или больных деревьев, можно приступить к работе.

Главное - это убедиться, что температура не опускается до слишком низких показателей, поскольку при сильных морозах древесина становится более хрупкой и может трескаться.

В таких условиях работа может быть очень сложной, а сама работа может нанести дереву больше вреда, чем пользы. Обычно обрезку деревьев проводят после того, как листья опали и дерево находится в состоянии покоя, что помогает избежать стресса для растения.

Как выбрать инструменты для спила

Выбор инструментов для спила - важный этап, поскольку неправильное оборудование может привести к повреждению дерева или даже к травмам. Для большинства старых деревьев нужно использовать пилы с большими зубьями или специальные бензопилы.

В случае, когда речь идет о молодых или более тонких ветках, хватит садовых ножниц, но для крупных веток без пилы не обойтись. Все инструменты должны быть острыми, ведь тупые лезвия могут повредить дерево и вызвать дополнительный стресс, что сделает его более уязвимым к болезням.

Как правильно спилить дерево

Первым шагом является избрание места для спила. Спиливать дерево следует под небольшим углом, начиная с небольшой прорези снизу, чтобы контролировать направление падения. Затем можно переходить к основному спилу, всегда соблюдая осторожность.

Спиливая ветви или основания ствола, необходимо держать их в поле зрения, чтобы избежать их случайного падения на другие растения или объекты. Важно учесть, что при спиливании больших деревьев нужна определенная техника, чтобы дерево не упало на другие растения или здания.

Иногда для спила старых деревьев надо использовать специальную технику (фото: Pixabay.com)

Что делать после спила

После того как дерево было спилено, нужно провести обработку пенька. Если оставить пень без обработки, он может стать местом для развития грибков и вредителей, что усложнит ситуацию в будущем.

Для этого можно воспользоваться специальными средствами, которые предотвращают гниение и заражение растения, а также предотвращают появление новых растений, которые могут заменить спиленное дерево.

Кроме того, на пеньку можно наложить слой мульчи, что поможет сохранить влагу и защитит корневую систему от холодов. Мульча создаст естественную изоляцию и поможет уменьшить влияние сильных морозов.

Как предотвратить повреждения сада после спила деревьев

Чтобы предотвратить негативное влияние на другие растения, важно соблюдать дистанцию при спиливании. Спиливание больших деревьев может вызвать значительное количество обломков и веток, попадающих на другие растения.

При большом спиле дерева нужно сразу же убирать все ветви и части, которые могут мешать росту других растений. Это также поможет сохранить чистоту на участке и предотвратить накопление снега, что может вызвать дополнительные проблемы для ваших растений в будущем.

Важно также проверять, есть ли другие деревья, которые могут стать опасными после спила главного.