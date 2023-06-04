Как общаться с конфликтными людьми, чтобы это не доходило до скандалов: 6 моделей поведения

Каждый из нас периодически сталкивается с конфликтными людьми. Но чтоб адекватно с ними взаимодействовать, нужно понимать, что это за типаж личности и соответственно этому уже подбирать стратегию взаимодействия.
Об этом пишет психолог Светлана Олейник на своей странице Instagram.
"У каждого из нас есть собственная классификация сложных для общения людей. Самое важное распознать их особенности для себя и выстроить стратегию общения с ними", - говорит психолог.
Олейник отмечает, что главное при взаимодействии с такими людьми - не воспринимать на свой счет их особенности, тогда сможете хорошо владеть собственными эмоциями и не попадете под их влияние.
Эти люди считают, что они всегда правы, а другие им должны уступать. Главная угроза от них - подрыв имиджа, поэтому они могут вести себя грубо, бесцеремонно, потому что боятся ошибки, после которой произойдет подрыв их имиджа.
При общении с таким человеком, если предмет спора не очень для вас важен, лучше избежать конфликта. Уступив такому человеку в малом, вы поможете ему успокоиться.
Если же вы решили бороться за свои права, желательно дать "паровому катку" выпустить пар, снизить эмоциональное напряжение. Не противоречить в это время, а спокойно и уверенно изложите свою точку зрения, ни в коем случае не критикуя его подход.
Иначе вместо конструктивного решения вы спровоцируете враждебное отношение к себе. Ярость "парового катка" можно подавить только собственным спокойствием.
Такие люди хотят причинить нам неприятности с помощью закулисных махинаций. Они убеждены в своей правоте и чувствуют себя тайными мстителями, восстанавливающими справедливость. У них нет власти, чтобы действовать открыто. Лучше уклоняться от общения, но если это невозможно, то скажите ему, что вам известно о всем плохом, которое этот человек сделал для вас.
Эти люди не злые по своей природе, но иногда взрываются подобно детям, у которых плохое настроение. Вспышки бывают спровоцированы ощущением беспомощности, испугом, что сейчас у них земля уйдет из-под ног и они теряют контроль над ситуацией.
Лучше всего в момент вспышки не спорить с таким человеком, а убедить, что вы слышите его.
"Разгневанный ребенок" должен быть уверен, он что по-прежнему контролирует ситуацию. Это его успокоит. После вспышки гнева, он будет чувствовать дискомфорт и вину, поэтому не заостряйте внимание на ситуации и не упрекайте за содеянное. Не настаивайте на прощении, если уж извините, то примите это.
Помогая "разгневанному ребенку" снова почувствовать себя спокойно, уверенно, вы тем самым приблизитесь к решению проблемы.
Они жалуются на обстоятельства и обвиняют всех окружающих. Если жалобщик говорит о ком-то другом, то можно либо поддакивать, либо возражать ему.
Лучше сначала его выслушать, возможно, это то, что ему нужно. И этим вы вернете ему чувство собственной значимости. Выслушав его, дайте ему понять, что вы услышали его слова.
Затем лучше перевести разговор на другую тему. Если он снова будет возвращаться к своей жалобе, то спокойно прервите его, переключите на решение проблемы, а не на ее описании.
Можно спросить его, как бы он хотел поступить в этой ситуации. Скорее всего, жалобщик не имеет готового варианта. Затем спросите, чем вы можете помочь. Если и здесь ситуация не прояснится, попробуйте вместе с ним придумать, кто вам может помочь.
Причины скрытности таких людей разные (враждебное отношение, плохое самочувствие, естественная интровертность и прочее). Успех вашего общения будет зависеть от того, известна ли вам эта причина.
Чтобы это прояснить, лучше спросить, что молчун думает по этому поводу. Но не перегибайте с вопросами, чтобы разговор не был похож на допрос.
Не торопитесь, давайте обдумать и высказать все, что он хочет в удобном темпе. Главное - доброжелательное отношение.
Такие люди кажутся нам приятными, поддерживают все наши идеи, уступают спорам, хотят понравиться всем. Но часто их слова расходятся с поступками: вы надеетесь на них, а они в ответственный момент, не выполняют обещанное.
Скажите такому человеку, что вы лучше найдете общий язык, когда он будет говорить правду о том, что думает и делает, а не будет обещать помощь во всем.
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