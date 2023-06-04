Как общаться с конфликтными людьми, чтобы это не доходило до скандалов: 6 моделей поведения

Каждый из нас периодически сталкивается с конфликтными людьми. Но чтоб адекватно с ними взаимодействовать, нужно понимать, что это за типаж личности и соответственно этому уже подбирать стратегию взаимодействия.

Как взаимодействовать с конфликтными людьми

"У каждого из нас есть собственная классификация сложных для общения людей. Самое важное распознать их особенности для себя и выстроить стратегию общения с ними", - говорит психолог.

Олейник отмечает, что главное при взаимодействии с такими людьми - не воспринимать на свой счет их особенности, тогда сможете хорошо владеть собственными эмоциями и не попадете под их влияние.

Паровой каток

Эти люди считают, что они всегда правы, а другие им должны уступать. Главная угроза от них - подрыв имиджа, поэтому они могут вести себя грубо, бесцеремонно, потому что боятся ошибки, после которой произойдет подрыв их имиджа.

При общении с таким человеком, если предмет спора не очень для вас важен, лучше избежать конфликта. Уступив такому человеку в малом, вы поможете ему успокоиться.

Если же вы решили бороться за свои права, желательно дать "паровому катку" выпустить пар, снизить эмоциональное напряжение. Не противоречить в это время, а спокойно и уверенно изложите свою точку зрения, ни в коем случае не критикуя его подход.

Иначе вместо конструктивного решения вы спровоцируете враждебное отношение к себе. Ярость "парового катка" можно подавить только собственным спокойствием.

Скрытый агрессор

Такие люди хотят причинить нам неприятности с помощью закулисных махинаций. Они убеждены в своей правоте и чувствуют себя тайными мстителями, восстанавливающими справедливость. У них нет власти, чтобы действовать открыто. Лучше уклоняться от общения, но если это невозможно, то скажите ему, что вам известно о всем плохом, которое этот человек сделал для вас.

Разгневанный ребенок

Эти люди не злые по своей природе, но иногда взрываются подобно детям, у которых плохое настроение. Вспышки бывают спровоцированы ощущением беспомощности, испугом, что сейчас у них земля уйдет из-под ног и они теряют контроль над ситуацией.

Лучше всего в момент вспышки не спорить с таким человеком, а убедить, что вы слышите его.

"Разгневанный ребенок" должен быть уверен, он что по-прежнему контролирует ситуацию. Это его успокоит. После вспышки гнева, он будет чувствовать дискомфорт и вину, поэтому не заостряйте внимание на ситуации и не упрекайте за содеянное. Не настаивайте на прощении, если уж извините, то примите это.

Помогая "разгневанному ребенку" снова почувствовать себя спокойно, уверенно, вы тем самым приблизитесь к решению проблемы.

Жалобщик

Они жалуются на обстоятельства и обвиняют всех окружающих. Если жалобщик говорит о ком-то другом, то можно либо поддакивать, либо возражать ему.

Лучше сначала его выслушать, возможно, это то, что ему нужно. И этим вы вернете ему чувство собственной значимости. Выслушав его, дайте ему понять, что вы услышали его слова.

Затем лучше перевести разговор на другую тему. Если он снова будет возвращаться к своей жалобе, то спокойно прервите его, переключите на решение проблемы, а не на ее описании.

Можно спросить его, как бы он хотел поступить в этой ситуации. Скорее всего, жалобщик не имеет готового варианта. Затем спросите, чем вы можете помочь. Если и здесь ситуация не прояснится, попробуйте вместе с ним придумать, кто вам может помочь.

Молчун

Причины скрытности таких людей разные (враждебное отношение, плохое самочувствие, естественная интровертность и прочее). Успех вашего общения будет зависеть от того, известна ли вам эта причина.

Чтобы это прояснить, лучше спросить, что молчун думает по этому поводу. Но не перегибайте с вопросами, чтобы разговор не был похож на допрос.

Не торопитесь, давайте обдумать и высказать все, что он хочет в удобном темпе. Главное - доброжелательное отношение.

Чрезмерно покладистый

Такие люди кажутся нам приятными, поддерживают все наши идеи, уступают спорам, хотят понравиться всем. Но часто их слова расходятся с поступками: вы надеетесь на них, а они в ответственный момент, не выполняют обещанное.

Скажите такому человеку, что вы лучше найдете общий язык, когда он будет говорить правду о том, что думает и делает, а не будет обещать помощь во всем.