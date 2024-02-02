Как на смартфонах Android отключить автозамену слов: инструкция

У большинства современных смартфонов на базе Android имеют функция автоматического исправления ошибок и автозамены слов. Обычно эта возможность обеспечивает удобство при быстром вводе текста и снижает количество ошибок. Однако некоторые пользователи считают, что такие автоматические коррекции могут вызвать больше проблем, чем пользы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о современных технологиях MakeUseOf рассказывает, как на смартфонах на базе Android отключить автозамену слов.
Функция работает на основе выбора вариантов из постоянно обновляемого словаря системы, учитывая при этом нажатые клавиши и их количество. Операционная система Android и соответствующие виртуальные клавиатуры также способны автоматически делать буквы заглавными и расставлять точки.
Однако данная функция часто становится источником неудобств для пользователей, заменяя желаемые слова неподходящими после точек или пробелов. В таких случаях приходится повторно вводить текст или извиняться за отправленное сообщение.
Для разных производителей гаджетов и версий операционной системы Android некоторые шаги могут различаться. Но в целом алгоритм отключения будет похожим.
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