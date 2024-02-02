Как на смартфонах Android отключить автозамену слов: инструкция

Как работает функция

Функция работает на основе выбора вариантов из постоянно обновляемого словаря системы, учитывая при этом нажатые клавиши и их количество. Операционная система Android и соответствующие виртуальные клавиатуры также способны автоматически делать буквы заглавными и расставлять точки.

Однако данная функция часто становится источником неудобств для пользователей, заменяя желаемые слова неподходящими после точек или пробелов. В таких случаях приходится повторно вводить текст или извиняться за отправленное сообщение.

Как отключить автозамену на Android

Для разных производителей гаджетов и версий операционной системы Android некоторые шаги могут различаться. Но в целом алгоритм отключения будет похожим.

Откройте основные настройки на вашем смартфоне

Далее перейдите в раздел "Язык и ввод"

В настройках ввода выберите клавиатуру, которую используете

В разделе настроек клавиатуры перейдите на вкладку "Исправление текста"

В подразделе "Исправление текста" отключите автоисправление, подсказки и другие ненужные вам функции

Как отключить автозамену на Android (фото: MakeUseOf)

Как отключить автозамену на устройствах Samsung

Откройте приложение "Настройки" на смартфоне

Перейдите в "Общее управление" и выберите "Настройки клавиатуры Samsung"

Отключите интеллектуальный ввод текста в разделе "Умный ввод"

Как отключить автозамену на устройствах Samsung (фото: MakeUseOf)