Как быстро освободить место в iCloud на iPhone: 8 полезных советов

Выясните, что занимает все пространство для хранения

Начните с выяснения того, что занимает так много места в вашей учетной записи iCloud, чтобы вы могли очистить то, что вам не нужно. Перейдите в Настройки, iCloud и “Управление хранилищем”.

Вы увидите диаграмму вверху, а затем разбивку того, что занимает ваше хранилище. В основном, вы увидите фотографии, сообщения и резервные копии вверху, но это может быть и iCloud Drive.

Что занимает все пространство для хранения (фото: Lifehacker)

Удалите резервные копии, которые вам не нужны

Ваш iPhone автоматически создает резервные копии в iCloud, и хотя большинство резервных копий полезны, у вас могут быть некоторые старые файлы резервных копий устройств, которые вы не используете и больше не нужны.

Выберите "Резервные копии" в разделе iCloud, а затем резервную копию вашего устройства (здесь у вас также может быть несколько устройств).

Ваш iPhone покажет вам общие размеры резервных копий и список приложений, которые создают резервные копии данных в вашей учетной записи iCloud. Отключение приложений, которые вы не хотите загружать в iCloud, поможет вам сэкономить немного места.

А если вы предпочтете сэкономить место, создав резервную копию вашего iPhone на вашем Mac, вы можете нажать “Отключить и удалить из iCloud", чтобы избавиться от всей резервной копии iCloud. Однако делайте это только в том случае, если у вас уже есть другой план резервного копирования.

Удалите резервные копии, которые вам не нужны (фото: Lifehacker)

Удалите ненужные медиафайлы и вложения из iMessage

Приложение "Сообщения" обычно занимает высокое место в списке хранилищ, поскольку все фотографии, видео и GIF-файлы, которыми вы обмениваетесь с друзьями, хранятся в вашей учетной записи iCloud.

Вы можете очистить их двумя способами: либо удалив целые разговоры, либо удалив медиафайлы. На своем iPhone перейдите в "Настройки", “Основные”, “Сообщения” и прокрутите вниз до раздела "Документы". Если вы хотите удалить целые разговоры, перейдите в "Топовые разговоры", нажмите "Изменить", выберите разговоры и нажмите "Удалить", чтобы мгновенно избавиться от всех данных.

Это также удалит их из хранилища iCloud. Вы также можете сделать то же самое для фотографий, видео, GIF-файлов и наклеек на том же экране "Сообщения".

Удалите ненужные медиафайлы и вложения из iMessage (фото: Lifehacker)

Избавьтесь от больших видео и очистите ненужные фотографии

Для большинства из нас приложение Фото будет отображаться в верхней части списка хранилища iCloud, но на каждый хороший снимок в вашей фотопленке, вероятно, придется девять нежелательных фотографий, которые просто занимают место.

Уделите немного времени, чтобы пройтись по приложению и удалить ненужные фотографии, и постарайтесь делать это хотя бы раз в месяц.

Видео, очевидно, занимают еще больше места. Перейдите в “Альбомы”, “Видео” и удалите ненужные видео. После того, как вы закончите, перейдите в “Альбомы”, “Недавно удаленные” и удалите все снова, чтобы вернуть это место на вашем iPhone и в учетной записи iCloud.

Избавьтесь от больших видео и очистите ненужные фотографии (фото: Lifehacker)

Рассмотрите возможность отключения библиотеки фотографий iCloud

Если удаления фотографий и видео недостаточно, рассмотрите возможность отказа от использования iCloud Photo Library в качестве решения для резервного копирования фотографий.

iCloud Photo Library - простая и встроенная библиотека, но есть и более дешевые варианты. И Google Photos, и Microsoft OneDrive хорошо справляются с загрузкой ваших фотографий iPhone в облако, а подписка на Microsoft 365 Family предоставит вам шесть разных учетных записей, каждая с 1 ТБ хранилища, за 9,99 долларов США в месяц.

Вы можете перенести всю свою библиотеку фотографий в другой сервис, а затем полностью отключить iCloud Photo Library. Перейдите в Настройки, “Фотографии” и переключитесь на “Загрузить и сохранить оригиналы”. Это гарантирует, что все фотографии из iCloud будут доступны на вашем iPhone.

Затем загрузите, например, приложение Microsoft OneDrive, войдите в свою учетную запись, перейдите на вкладку Фотографии и включите функцию синхронизации фотографий. Подождите, пока загрузка завершится.

OneDrive также имеет функцию "Перед сном", которая затемнит экран, сохранит приложение активным и продолжит загрузку фотографий, пока вы спите.

Убедившись, что все ваши фотографии в безопасности, перейдите в Настройки, Фото и отключите опцию Фото iCloud, чтобы остановить загрузку новых фотографий на диск.

Затем вы можете открыть веб-сайт iCloud на своем Mac, перейти в Фото и выбрать и удалить файлы, которые вы больше не хотите хранить в iCloud.

Рассмотрите возможность отключения библиотеки фотографий iCloud (фото: Lifehacker)

Проверьте, выполняете ли вы автоматическое резервное копирование документов и рабочего стола Mac

При настройке Mac вы могли включить папки "Рабочий стол" и "Загрузки" в iCloud Drive. Apple хочет, чтобы вы включили их, если вы платите за подписку iCloud, но это означает, что она хранит все данные, которые находятся в этих папках, также на вашем iCloud Drive.

Простое отключение этой функции может вернуть вам много места для хранения. На вашем Mac перейдите в Системные настройки, Apple ID, iCloud и в разделе “Приложения, использующие iCloud” выберите iCloud Drive.

Отключите папки “Рабочий стол” и “Документы”. Когда вы это сделаете, ваш Mac создаст новую папку для "Рабочий стол" и "Документы" в вашей домашней папке, но все исходные файлы по-прежнему будут присутствовать в iCloud Drive.

Просто переместите содержимое папки из iCloud Drive в новые папки в вашем домашнем каталоге. Это мгновенно освободит место в вашем iCloud Drive.

Проверьте, выполняете ли вы автоматическое резервное копирование документов и рабочего стола Mac (фото: Lifehacker)

Удаляйте и переносите большие файлы из iCloud Drive

Наконец, проверьте, храните ли вы большие файлы и папки в iCloud Drive. Самый простой способ проверить - использовать ваш Mac: откройте приложение Finder и выберите папку iCloud Drive на боковой панели.

Пройдитесь по папкам и отсортируйте файлы по размеру. Вы можете переместить большие файлы в локальную папку на вашем Mac с помощью жеста перетаскивания, и, как и в случае с фотографиями, вы можете использовать что-то вроде Microsoft OneDrive или Google Drive для резервного копирования тех же файлов за меньшие деньги.

Удаляйте и переносите большие файлы из iCloud Drive (фото: Lifehacker)

Убедитесь, что важные файлы всегда доступны офлайн

Mac довольно хорошо справляется с удалением файлов iCloud Drive из локального хранилища. Однако, если у вас заканчивается место, это может иметь обратный эффект.

Бывают случаи, когда iCloud Drive удаляет небольшие файлы, PDF-файлы и изображения для экономии места. Эти вещи могут быть важны для офлайн-доступа, особенно если это рабочий документ или личная документация.

Если вы используете macOS Sequoia, вы можете использовать новую функцию, чтобы заставить iCloud Drive хранить файлы в автономном режиме.

Выберите файл, папку или несколько файлов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите опцию Keep Downloaded. Это загрузит файл, если он еще не был загружен, и вы увидите новый значок Cloud Download серого цвета, сообщающий вам, что этот файл теперь доступен в автономном режиме.

Это также работает на iPhone и iPad: если вы используете iOS 18 или более позднюю версию, просто нажмите и удерживайте любой файл или папку, а затем выберите в меню пункт "Сохранить загруженное".

Убедитесь, что важные файлы всегда доступны офлайн (фото: Lifehacker)